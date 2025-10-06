Claudiu Târziu propune o nouă arhitectură a statului român prin proiectul „România Puternică 2050”

Europarlamentarul și liderul formațiunii Acțiunea Conservatoare, Claudiu Târziu, a lansat duminică un apel public la „Reconstrucția Națională” a României.

Mesajul său, prezentat într-o conferință susținută la București, vizează un plan amplu de reformă instituțională și economică, concentrat în proiectul strategic „România Puternică 2050”.

Liderul conservator afirmă că România traversează o criză profundă a statului și că actualul model de guvernare, bazat pe improvizație și compromisuri politice, a eșuat. Prin noua viziune, el propune o reconstrucție completă a instituțiilor, bazată pe merit, competență și responsabilitate publică.

În discursul său, Claudiu Târziu a vorbit despre degradarea clasei politice și despre pierderea încrederii cetățenilor în stat.

„România nu mai poate fi guvernată prin improvizație, măsuri de criză și rotația neputinței. Ceea ce trăim astăzi nu este doar o criză de guvernare, ci un eșec sistemic al statului român. Dacă nu reconstruim din temelii instituțiile, în logica meritului și a interesului public, vom deveni irelevanți ca națiune”, a spus Târziu.

El susține că proiectul „România Puternică 2050” nu reprezintă un program electoral, ci un cadru strategic pentru următoarele decenii, menit să stabilească o direcție coerentă de dezvoltare națională.

Proiectul propus de Claudiu Târziu este structurat pe patru piloni principali, fiecare dedicat unei disfuncții majore din actualul sistem: administrația, economia, protecția cetățeanului și viziunea pe termen lung.

Primul pilon al reformei propuse vizează depolitizarea administrației publice. Târziu vorbește despre înființarea Agenției Naționale pentru Resurse Umane (ANRU), o instituție independentă, care ar urma să organizeze toate concursurile de angajare și promovare pentru funcțiile publice.

„Politizarea și clientelismul au distrus profesionalismul în administrația publică. Avem nevoie de o instituție apolitică, care să garanteze recrutarea pe bază de merit, transparență și digitalizare”, a explicat liderul ACT.

Potrivit acestuia, scopul este atragerea specialiștilor în sistemul public, îmbunătățirea calității serviciilor și recâștigarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului.

Al doilea pilon se concentrează pe controlul calității produselor, serviciilor și lucrărilor publice. Claudiu Târziu propune crearea Agenției Naționale pentru Controlul Standardelor de Calitate (ANCSC), o structură cu laboratoare acreditate și competențe extinse pentru verificarea proiectelor publice.

„Lipsa de control al calității a generat tragedii și pierderi economice. De la infrastructura deficitară până la produse periculoase pe piață, totul arată nevoia unui stat care protejează cetățenii”, a afirmat Târziu.

Noul organism ar urma să aibă puterea de a suspenda sau respinge lucrările care nu respectă standardele de siguranță, inclusiv în domeniul construcțiilor și al industriei alimentare.

Cel de-al treilea pilon al viziunii „România Puternică 2050” propune o schimbare de paradigmă în politicile sociale. Târziu afirmă că sărăcia cronică nu poate fi combătută prin ajutoare sociale, ci prin investiții directe în dezvoltarea comunităților.

Pentru acest scop, proiectul include Strategia Națională de Combatere a Sărăciei (SNCS) și Fondul Național pentru Dezvoltare Comunitară – instrumente menite să finanțeze infrastructura, educația și antreprenoriatul în zonele cele mai sărace ale României.

„Nu putem avea o țară puternică atâta vreme cât o treime din populație trăiește la limita subzistenței. Statul trebuie să devină un investitor strategic în propriul popor”, a declarat liderul conservator.

Prin aceste măsuri, Târziu estimează că România ar putea reduce drastic decalajele dintre regiuni, ar stopa exodul economic și ar revitaliza mediul rural.

Ultimul pilon vizează una dintre cele mai mari probleme ale guvernărilor succesive: discontinuitatea proiectelor strategice. În viziunea lui Târziu, România are nevoie de o structură instituțională care să asigure coerență pe termen lung, indiferent de ciclurile politice.

Pentru acest scop, el propune înființarea Platformei de Consens Național pentru Proiecte Strategice (PCNPS), un for consultativ sub patronajul Președintelui României, care ar include reprezentanți ai principalelor instituții și ai mediului academic.

„Fiecare guvern vine și dărâmă ce a început cel anterior. Așa nu se poate construi o țară. Avem nevoie de o platformă comună, un pact național pentru marile proiecte ale României”, a subliniat europarlamentarul.

Claudiu Târziu insistă că proiectul „România Puternică 2050” nu este un manifest electoral, ci o chemare la unitate națională. În mesajul său final, el a făcut apel la toate instituțiile majore ale statului și la liderii politici, cerând depășirea disputelor și orientarea către un proiect comun de reconstrucție.