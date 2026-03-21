Claudiu Târziu acuză lipsa de reacție a Guvernului. Statul ar câștiga mai mult din scumpirea carburanților

Creșterea accelerată a prețurilor la carburanți și tensiunile sociale tot mai vizibile în România sunt aduse în prim-plan de Claudiu Târziu, fostul copreședinte AUR, în prezent lider al partidului Acțiunea Conservatoare. Acesta critică dur lipsa de reacție a autorităților în contextul crizei energetice generate de conflictul din Orientul Mijlociu și avertizează că efectele economice și sociale vor continua să se agraveze.

În prima parte a declarațiilor, Claudiu Târziu face o comparație directă între măsurile adoptate în alte state europene și lipsa de intervenție a autorităților române. Liderul politic susține că există soluții clare pentru temperarea creșterii prețurilor carburanților, însă acestea nu sunt puse în aplicare din motive ideologice. Totodată, el leagă scumpirile de contextul geopolitic și de blocajele din piața globală a petrolului.

„Hai să vă spun ceva care o să vă enerveze. Guvernul Italiei, condus de Georgia Meloni, reduce accizele la carburant. Cu 25 de cenți pe litru. Pentru a potoli creșterea prețului la pompă, care ar duce la explozia prețurilor la toate produsele și serviciile în lanț. E firesc, pentru că avem o criză reală a pretrolului. Războiul din Orientul Mijlociu a dus la blocarea Strâmtorii Ormuz pentru toți cei care nu sunt precepuți drept prietenii Iranului. Iar prin această strâmtoare trece 20% din consumul global de petrol. Am avertizat că așa se va întâmpla, încă de la începutul conflictului. Iar pe 4 martie am cerut guvernului ca, în maximum 24 de ore, să reducă accizele la carburant, pentru a nu lăsa ca prețul motorinei și benzinei să treacă de 10 lei pe litru. Unde suntem acum? La pragul de 10 lei pentru motorină. Ce face guvernul 15 zile mai târziu? Încă nu vrea să reducă accizele. De ce? Pentru că un guvern cu mentalitate stângistă încearcă mereu să împartă sărăcia. Italia e condusă de un guvern conservator, cu mentalitate de dreapta. Deci acolo se poate", susține Claudiu Târziu.

În continuarea mesajului, Claudiu Târziu susține că majorarea prețurilor la combustibil aduce venituri suplimentare la bugetul de stat, ceea ce ar explica lipsa de reacție a Guvernului. Acesta afirmă că există resurse financiare semnificative generate zilnic din accize și TVA, însă acestea nu sunt folosite pentru a sprijini populația.

„În consecință, prețurile cresc și vor continua să crească. Dar guvernul Bolojan nu e deranjat, ci dimpotrivă bucuros. Îi intră mai mulți bani în conturi. România cosumă aproximativ 6,5 miliarde de litri de carburant pe an. În fiecare zi, statul încasează zeci de milioane de lei din accize și TVA pe combustibil. Și atenție: cu cât prețul e mai mare, cu atât statul încasează mai mult. Mă întrebați mereu de soluții. Și vi le dau. Nu de soluții duce lipsă țara, ci de voință politică la guvernare.”

În final, Claudiu Târziu atrage atenția asupra tensiunilor sociale în creștere, în special în sectorul energetic. Acesta face referire la protestele recente ale angajaților din Complexul Energetic Oltenia și avertizează că nemulțumirea populației va continua să se amplifice.

„Protestele abia acum încep. Tot mai mulți români înțeleg că nu mai au ce să aștepte de la acest guvern. Un guvern care nici nu știe, nici nu poate și nici nu vrea să-și facă datoria. Sute de mineri și energeticieni au ieșit din nou în stradă, în ultimele două zile, la Târgu Jiu. Angajații Complexului Energetic Oltenia au protestat luni și marți față de planul de restructurare al companiei. Peste 1.500 de oameni își vor pierde locurile de muncă începând cu 1 aprilie. Cei care rămân riscă să nu mai primească plăți compensatorii în cazul unor disponibilizări viitoare.

Cum s-a ajuns aici? Prin jaful, incompetența și deciziile greșite ale guvernanților. Au închis minele de cărbune în numele unei utopii ideologice și sinucigașe – Europa fără emisii de carbon –, la cererea Bruxellesului. Eu personal am avertizat în repetate rânduri, în ultimii ani, asupra dezastrului pe care îl aduce așa numitul Pact Verde European.

Dar guvernanții și-au văzut de ale lor. Au tocat miliarde de euro pentru noi capacități pe gaze naturale și energie solară, fără să finalizeze vreun proiect. Pe scurt: minele au fost închise, fondurile europene risipite, iar minerii au fost lăsați fără locuri de muncă. Cine răspunde? Nimeni! Însă românii nu mai au răbdare! Le-a ajuns cuțitul la os! S-au săturat să fie mințiți și puși să deconteze deciziile greșite ale guvernanților. Și de acum începe tăvălugul.”