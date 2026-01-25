Claudia Pătrășcanu s-ar mai mărita odată. Testele prin care ar trebui să treacă pretendenții

Claudia Pătrășcanu a declarat la un podcast că își dorește să aibă un partener, dar nu ar mai îmbrăca rochia de mireasă. Artista a precizat că partenerul ei ar trebui să treacă prin mai multe teste.

Cântăreața a spus că este deschisă unei relații, ba chiar unei noi căsătorii. Cu toate acestea, partenerul trebuie să fie unul care să merite efortul.

”Viața e atât de imprevizibilă că nu știi ce se întâmplă și nu poți să cunoști un om încât să zici el este. Iar eu nu mă mai arunc așa cu capul înainte să zic: ”tu ești alesul vieții mele”. Nu, rochia de mireasă nu o mai îmbrac te asigur, îmi doresc poate să mă recăsătoresc că nu sunt adepta să rămân singură eu cu o pisică”, a spus interpreta.

Deși acum aproape un an, artista pusese o poză cu ea și noul iubit, iată că acum acesta pare să fi dispărut din peisaj. Cel puțin asta sugerează Claudia Pătrășcanu.

”Niciodată nu o să stau într-o căsnicie doar de dragul de a sta și a suferi. Sunt pe picioarele mele, am un job atât de frumos, am copiii alături, sunt sănătoasă, de ce aș sta într-o relație care nu funcționează. Sunt mai precuată și m-au călit foarte tare anumite lucruri. Respectul e de multe ori mai important decât iubire. Să te înțelegi cu omul acela din priviri, e foarte important”, a mai declarat ea.

Pe de altă parte, aceasta a explicat că nu i-a fost tocmai ușor să treacă prin divorțul de Gabi Bădălău. Cu toate acestea artista a explicat că ales că meargă la biserică nu la psiholog.

”N-am fost la psiholog. Când treci prin astfel de situații ai două variante: psiholog sau credință. Eu am mers pe partea de rugăciune. Am ales calea divină”, a mai spus ea.