Monden

Claudia Pătrășcanu s-ar mai mărita odată. Testele prin care ar trebui să treacă pretendenții

Claudia Pătrășcanu. Sursă foto: Captură video
Claudia Pătrășcanu a declarat la un podcast că își dorește să aibă un partener, dar nu ar mai îmbrăca rochia de mireasă. Artista a precizat că partenerul ei ar trebui să treacă prin mai multe teste.

Claudia Pătrășcanu și măritișul

Cântăreața a spus că este deschisă unei relații, ba chiar unei noi căsătorii. Cu toate acestea, partenerul trebuie să fie unul care să merite efortul.

Claudia Pătrășcanu

Claudia Pătrășcanu. Sursa foto: Instagram/ Claudia Pătrășcanu

”Viața e atât de imprevizibilă că nu știi ce se întâmplă și nu poți să cunoști un om încât să zici el este. Iar eu nu mă mai arunc așa cu capul înainte să zic: ”tu ești alesul vieții mele”. Nu, rochia de mireasă nu o mai îmbrac te asigur, îmi doresc poate să mă recăsătoresc că nu sunt adepta să rămân singură eu cu o pisică”, a spus interpreta.

E din nou singură?

Deși acum aproape un an, artista pusese o poză cu ea și noul iubit, iată că acum acesta pare să fi dispărut din peisaj. Cel puțin asta sugerează Claudia Pătrășcanu.

Cel mai scump vin din lume. Costă o mică avere și e băut de miliardari
Cel mai scump vin din lume. Costă o mică avere și e băut de miliardari
Theodor Stolojan, pensie de 8.500 lei. Nemulțumirile fostului premier
Theodor Stolojan, pensie de 8.500 lei. Nemulțumirile fostului premier

”Niciodată nu o să stau într-o căsnicie doar de dragul de a sta și a suferi. Sunt pe picioarele mele, am un job atât de frumos, am copiii alături, sunt sănătoasă, de ce aș sta într-o relație care nu funcționează. Sunt mai precuată și m-au călit foarte tare anumite lucruri. Respectul e de multe ori mai important decât iubire. Să te înțelegi cu omul acela din priviri, e foarte important”, a mai declarat ea.

Mai degrabă cu duvinitatea decât la psiholog

Pe de altă parte, aceasta a explicat că nu i-a fost tocmai ușor să treacă prin divorțul de Gabi Bădălău. Cu toate acestea artista a explicat că ales că meargă la biserică nu la psiholog.

”N-am fost la psiholog. Când treci prin astfel de situații ai două variante: psiholog sau credință. Eu am mers pe partea de rugăciune. Am ales calea divină”, a mai spus ea.

