Politica Ciutacu, război cu Antonescu: În urma ta rămâne o dâră urât mirositoare







Un conflict uriaș a izbucnit între jurnalistul Victor Ciutacu și politicianul Crin Antonescu, după ce acesta din urmă a catalogat postul România TV drept o „infecție” în spațiul mediatic românesc. Declarațiile lui Antonescu au fost făcute în contextul în care a anunțat că va da în judecată postul de televiziune pentru atacurile la adresa sa.

Ciutacu a reacționat vehement, criticând poziția lui Antonescu și apărând echipa România TV.

Ciutacu: Am crezut în politicianul Crin Antonescu

Victor Ciutacu a început prin a sublinia că, în trecut, l-a susținut pe Crin Antonescu, chiar și împotriva intereselor postului România TV.

„Te-am susținut pentru că am crezut în politicianul Crin Antonescu și am făcut-o de multe ori împotriva intereselor postului de televiziune la care am lucrat.

Dar ceea ce ai făcut astăzi, că nu-ți place ce se întâmplă la mine în emisiune, la colegii mei, mă interesează puțin spre deloc.

Ce ai făcut astăzi, categorisind un întreg post de televiziune, format din mulți oameni, drept o infecție, este incalificabil.

Inclusiv la adresa celor care astăzi ți-au transmis în direct dejecțiile pe care ni le-ai aruncat în cap”, a spus Ciutacu.

"Te-au lăsat să emiți spurcăciunile alea"

Jurnalistul a condamnat ferm atacurile lui Antonescu, considerându-le nedrepte și ofensatoare.

"Colegii mei reporteri, colegii mei din regia de emisie care în numele libertății de exprimare, te-au lăsat să emiți spurcăciunile alea.

Niciunul dintre ei nu și-a permis luxul să stea zece ani în concediu, nici măcar cel care-ți vorbește acum și care la un moment dat în viață te-a considerat prieten.

Măcar o brumă de respect puteai să ai. Nu te împiedică nimeni ca, nemulțumit de atitudinea postului nostru de televiziune față de tine, să ne acționezi în instanță, să ne reclami la CNA.

Merg eu cu tine dacă nu știi pe nimeni, nu e nicio problemă. Ne putem întâlni în sala de judecată, prin avocați sau chiar față în față", a adăugat Ciutacu.

„Jignirile sunt incalificabile”

Ciutacu a criticat faptul că Antonescu a generalizat, atacând întregul post și echipa sa.

„Ceea ce ai făcut astăzi, categorisind un întreg post de televiziune, format din mulți oameni, drept o infecție, este incalificabil”, a spus acesta, subliniind că reporterii și echipa tehnică au transmis în direct declarațiile lui Antonescu, respectând libertatea de exprimare, în ciuda atacurilor acestuia.

„N-o să-ți pot respecta niciodată abjecția de astăzi, jignirile adresate unui întreg post de televiziune, oamenilor cu care te intersectai prin holuri înainte, când România tv nu era o infecție.

Sau luai antibiotice înainte să vii la mine în emisiune? Păreai să te simți foarte bine în postul ăsta de televiziune.

Nimeni, niciodată nu-ți dă dreptul să batjocorești în masă niște oameni, tu fiind, speri tu, președintele României. În urma ta rămâne o dâră urât mirositoare", a încheiat Ciutacu.