Politica Prietenul lui Antonescu a lămurit subiectul zilei în politică: Asta mi se pare o calomnie murdară







Ştefan Costache, prietenul lui Crin Antonescu pentru care a fost chemat la Securitate, a explicat că a fost singura persoană în care a avut încredere înainte de a pleca din țară. În opinia sa, nu este altceva decât o calomnie murdară.

Ştefan Costache: L-am rugat să-mi anunţe familia, părinţii mei

Marți, Ștefan Costache a declarat că actualul candidat la alegerile prezidențiale a fost singura persoană în care a avut încredere să-i dezvăluie că va părăsi țara, subliniind că nu are nicio suspiciune că acesta ar fi fost informator.

„Crin Antonescu a fost singura persoană în care am avut încredere să mă destăinui înainte de a pleca şi l-am rugat frumos să-mi anunţe familia, părinţii mei, după trei săptămâni după ce am plecat, pntru că din informaţiile mele ştiam că dacă a trecut această vreme mi-a reuşit excursia să o numim şi să-i asigure că sunt în siguranţă şi că-i voi contacta cu prima ocazie”, a declarat Ştefan Costache.

Astfel, declarațiile lui Ștefan Costache susțin ceea ce a afirmat anterior Crin Antonescu într-o conferință de presă: „Nu am nicio îndoială sau o suspiciune că domnul Crin Antonescu ar fi fost informator. Absolut nu. Asta mi se pare o calomnie murdară”.

Nu mă îndoiesc o secundă de bunele sale intenţii

Ştefan Costache a împărtășit că dorința de a pleca din țară a fost întotdeauna clară pentru el, iar planurile au fost făcute de-a lungul timpului, reușind în cele din urmă să plece. După Revoluție, el a revenit pentru prima dată în România în 1993, unde s-a întâlnit cu Crin Antonescu.

„Pot să vă spun, în primul rând, că este un om integru şi a fost întotdeauna, am fost prieteni foarte apropiaţi şi nu mă îndoiesc o secundă de bunele sale intenţii. În primul rând pentru că, aşa cum am spus, este un om integru, am avut totală încredere şi, în acelaşi timp, amândoi eram nemulţumiţi de direcţia în care se înfunda ţara la acel moment şi de oprimarea comunistă.

Nu ştiu dacă e nevoie de elaborări pentru că toată lumea sper că ştie, şi generaţia mai tânără, dacă simte cum a fost situaţia”, a mai subliniat pretenul lui Antonescu.

Ştefan Costache: Îi urez succes deplin, îl merită

Ştefan Costache este alături de prietenul său și este ferm convins că face numai bine ca președinte al României, urându-i succes în lupta pentru Cotroceni.

„Îi urez succes deplin, îl merită, şi va face tot ce-i este în putere să îmbunătăţească situaţia socială şi economică din România, sunt absolut convins. Vreau să mai precizez ceva... dacă Crin m-ar fi trădat şi ar fi informat autorităţile, Securitate, mie nu mi-ar fi reuşit plecarea din România. Mi se pare absolut absurd. Nu a făcut şi nu ar fi făcut o asemenea mârşăvie. Categoric”, a mai transmis prietenul lui Crin Antonescu, Ştefan Costache, la antena3.ro.

Crin Antonescu: I-am informat părinții că el a plecat

Marți, Crin Antonescu a afirmat că a fost urmărit de fosta Securitate și a denunțat ceea ce a numit „un moment mizer de campanie”, în legătură cu divulgarea informațiilor despre presupusa sa legătură cu Securitatea. Mai jos vă redăm reacția lui Antonescu:

„Nu am turnat. Am protejat un prieten. În 1987, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei a încercat să fugă din țară. A fost prins în Bulgaria și adus înapoi. Lăsase câteva lucruri personale pentru mine și alți doi apropiați. Am fost chemați de Securitate, m-am dus, nu era o invitație pe care puteai să o declini, era o anchetă. A fost singura mea întâlnire cu Securitatea. Am spus adevărul: că suntem prieteni, că plecase într-o excursie. Nicio informație care să-i dăuneze.

Un an mai târziu, mi-a spus în taină că pleacă din nou. M-a rugat să nu spun nimic. Așa am făcut. A ajuns în Canada, unde trăiește și azi. Nu am colaborat cu Securitatea. Nu am nimic de ascuns. Dacă aș fi avut, nu candidam. În 25 de ani de politică, nu mi-au găsit scheleți în dulap. Pentru că nu am. E campanie, mă aștept la atacuri murdare. Dar vă asigur că nu mă pot șantaja. Pentru că n-au cu ce. Cer ca această declarație la Securitate să fie făcută publică de CNSAS. Nu am absolut nimic de ascuns. Am fost o victimă a Securității, nicidecum un colaborator”, a transmis Crin Antonescu pe social media.