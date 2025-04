Politica Crin Antonescu, despre acuzația că ar fi fost colaborator al Securității: Nu am fost niciodată. Ce spune CNSAS







Crin Antonescu, candidatul Coaliției pentru alegerile prezidențiale, vine cu explicații după ce Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a anunțat că, în 1988, a dat o declarație la Securitate referitoare la un coleg profesor.

CNSAS, despre Crin Antonescu și nota de la Securitate

„În baza Notei de Constatare nr. DI/I/355 din data de 31.03.2025, întocmită de către Direcţia de Specialitate din cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în care se regăsesc următoarele elemente: domnul ANTONESCU George Crin Laurenţiu figurează în dosarul fond informativ nr. | 1068594 (FI 12275/TL) cota C.N.S.A.S. — titular C.S. În cadrul cercetării informative iniţiate de Securitate asupra domnului C.S., precum şi a anturajului acestuia, titularul adeverinţei, profesor de istorie la Şcoala generală Niculiţel si prieten apropiat cu C.Ş., a fost convocat de organele de Securitate şi a dat o declaraţie, datată 13.01.1988, olografă, semnata cu numele real”, se arată în adeverința emisă de către CNSAS.

Antonescu neagă orice fel de colaborare cu Securitatea

Crin Antoenscu a declarat că nu a avut niciun fel de colaborare cu Securitatea. De asemenea, a explicat ce s-a întâmplat atunci cu prietenul său care a încercat să fugă din țară.

„Nu am fost niciodată, sub nicio formă, colaborator al Securității, cu atât mai puțin nu am făcut poliție politică. Nu am avut nicio relație cu Securitatea, alta decât în calitatea de urmărit. În 1987, un prieten al meu foarte bun, mă aflam la Tulcea în acel moment, a plecat într-o excursie în Bulgaria și de acolo a încercat să plece în Austria, nereușind acest lucru și fiind capturat de organele de ordine din Bulgaria, adus ulterior în România. La plecare, el a lăsat câteva obiecte personale pentru trei sau patru prieteni apropiați”, a transmis Antonescu.

Crin Antonescu: Am dat o declarație

Crin Antonescu a recunoscut că a dat atunci o declarație în care a spus că este prieten cu persoana respectivă, dar că nu știa ce intenții are.

„Toți cei trei, pentru că lăsase cu nume obiectele respective, am fost chemați în calitate de urmăriți să dăm declarații la Securitate. M-am prezentat și eu, nu era facultativ. Am dat o declarație în care nu am oferit nicio informația specială, decât aceea că sunt prieten cu persoana respectivă, că știam că pleacă în Bulgaria, că nu știam ce intenții are, ceea ce era adevărat, și atât.

Foarte interesant este că persoana respectivă, în anul următor, în 1988, a avut o nouă tentativă, de data aceasta reușită, de a părăsi țara. Eu am fost singura persoană care a știut de intenția lui. El a avut încredere în mine încât mi-a lăsat misiunea să-i anunț părinții, ceea ce am și făcut. Omul a ajung în Iugoslavia, a stat în lagăr o vreme, după aceea a ajuns în Canada, unde trăiește și astăzi.

Eu nu numai că nu am oferit nicio informație Securității, dar mi-am asumat și acest risc de a-i anunța părinții că el a plecat din țară și nu se mai întoarce”, a mai punctat Crin Antonescu.

Antonescu a cerut ca declarația să fie făcută publică

Crin Antonescu a solicitat că declarația sa de atunci să fie făcută publică pentru ca toată lumea să se lămurească: „Cer ca această declarație să fie făcută publică, nu am absolut nimic de ascuns, am fost o victimă a Securității, nu un colaborator. Eu țin mine ce am scris în declarație, dar în mod categoric nu ceva care să-i dăuneze prietenului meu. Sunt surprins!”, a mai declarat Antonescu.

În acest context, Crin Antonescu a mai adăugat: „Fără îndoială mâine le cer o copie și textul ne lămurește pe toți. Am spus că îl cunosc pe omul respectiv. Că sunt prieten bun cu el din copilărie. Că știam că pleacă în Bulgaria. Că nu știam de intenția lui de a pleca ceva mai departe. Că el mi-a povestit că a fost găsit acolo, iar la întoarcere - au dorit ei să precizez - faptul că nu a fost agresat. Ceea ce era adevărat, printre altele. Că nu cunosc motivele pentru care ar vrea să emigreze, că e într-o stare de deprimare”.

Potrivit CNSAS, Crin Antonescu nu a fost colaborator al Securității, iar documentul cu privire la candidatul coaliției de guvernare poate fi analizat pe site-ul cnsas.ro/documente.