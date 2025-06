Politica Ciucu explică de ce populismul de stânga al lui Ciolacu a dus PSD în criză







Unul dintre liderii PNL, Ciprian Ciucu, a scos în evidență cele două strategii ale lui Marcel Ciolacu care au aruncat PSD în fața unei crize istorice.

Prim-vicepreședintele interimar al Partidului Național Liberal (PNL), Ciprian Ciucu, a criticat dur modul în care guvernul condus de Marcel Ciolacu a gestionat politica economică și electorală, afirmând că executivul s-a bazat pe presupuneri greșite privind reacția populației și a administrațiilor locale.

„Guvernul Ciolacu a avut două-trei idei fixe și nu a putut să iasă din ele, în sensul că, domnule, dacă aruncăm cu banii către populație, populația ne va vota. Și ce am văzut a fost că oamenii nu au mai votat. Deci asta a fost una dintre idei. Și doi: ‘Dă bani la primari, că primarii vor aduce voturi’. Către primării, nu personal, ca să nu se înțeleagă altceva. Iar nu s-a întâmplat”, a declarat Ciucu.

Critici la adresa strategiei PSD: „Primarii nu aduc voturi la parlamentare”

Liderul liberal a subliniat că, deși susținerea financiară acordată primăriilor este importantă, aceasta nu se traduce automat în susținere electorală la nivel național.

Potrivit lui Ciucu, primarii pot influența rezultatele la alegerile locale, dar nu și la cele parlamentare sau prezidențiale.

„Persoana primarului contează doar la alegerile locale, nu și la cele parlamentare și prezidențiale. Rezultatele de la cele mai recente scrutine demonstrează acest lucru”, a completat prim-vicepreședintele PNL.

Ilie Bolojan, considerat liderul care ar putea ridica PNL

Ciprian Ciucu a adus în discuție și o posibilă repoziționare a PNL pe scena politică, în cazul în care Ilie Bolojan ar prelua conducerea formațiunii. El a afirmat că a văzut un sondaj care indică faptul că PNL ar depăși PSD în preferințele alegătorilor dacă Bolojan ar fi liderul partidului.

„Mă uit la Partidul Social Democrat şi nu are o personalitate la nivelul de încredere pe care o are Ilie Bolojan”, a spus Ciucu.

„Domnul Bolojan are o cotă de încredere peste partid şi, din ce am văzut un sondaj, se pare că Partidul Național Liberal, datorită domnului Bolojan, chiar a depășit acolo, în marja de eroare, Partidul Social Democrat, ceea ce ar fi o premieră istorică”, a adăugat acesta.

Întrebat despre o eventuală guvernare alcătuită din PNL, PSD, USR și UDMR, Ciprian Ciucu a recunoscut că o astfel de coaliție ar fi dificilă, dar a sugerat că este preferabilă în comparație cu alte scenarii politice.

„Nu va fi o guvernare uşoară”, a admis el. „Alternativa este groaznică”, a completat Ciucu, fără a detalia ce anume presupune această alternativă.

Cum vede Ciucu relația dintre PNL și PSD: Nu trebuie să ne iubim

Chestionat în legătură cu opinia sa despre „noul PSD”, Ciucu a evitat să ofere o evaluare clară, explicând că în politică este important să se păstreze echilibrul pentru a permite funcționarea unei guvernări comune.

„Nu trebuie să îmi placă mie, acesta este Partidul Social Democrat. Lucrezi în politică cu cine este acolo. Nu trebuie să ne iubim, nu trebuie să petrecem timp împreună, trebuie să stabilim nişte obiective de guvernare şi să le îndeplinim”, a spus liderul liberal.

El a admis totuși că are anumite rețineri față de unii reprezentanți ai PSD. „Unii sunt oameni absolut ok, nu am niciun fel de problemă cu ei, alții... am și eu reținerile mele, dar cam așa este în politică”.

Disensiunile politice vor avea un efect nociv asupra economiei

Ciucu a invocat chiar și posibile consecințe economice ale unor tensiuni politice: „Am mai văzut când s-a supărat domnul Ciolacu şi a căzut bursa sau a sărit în aer bursa”, a spus acesta, sugerând că este prudent în exprimări pentru a nu tensiona relațiile politice.

În finalul intervenției sale, Ciprian Ciucu a susținut că, deși în spațiul public există percepția că toate partidele sunt la fel, în realitate există diferențe de abordare și de principii.

„Sunt diferențe între partide, nu sunt chiar la fel toate”, a spus liderul liberal. „Sunt, poate, nuanțe”, a adăugat el, fără a detalia mai mult. Afirmațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Insider Politic, difuzată sâmbătă, 15 iunie, de Prima TV, potrivit News.ro.