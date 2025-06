Economie Cîțu: Criza, paravan pentru abuzuri și control asupra economiei







Fostul premier Florin Cîțu a spus că există suficiente dovezi că aceasta „criză” promovată intens de liderii coaliției este una artificială. El consideră că această criză este menită să ascundă fraudele și abuzurile comise la construcția bugetului pe 2025

Florin Cîțu: Criza economică, un paravan pentru abuzuri

„Criza economica artificială – un paravan pentru abuzuri și control economic. Tot mai multe indicii duc spre concluzia că aceasta „criza” promovată intens de liderii coaliției este una artificială. Nu vorbim despre o situație financiară reală (cel puțin pe datele oficiale), ci despre o criză fabricată, menită să ascundă fraudele și abuzurile comise la construcția bugetului pe 2025 și, în același timp, să justifice o nouă rundă de taxe și o intervenție tot mai brutală a statului în economie.

Există dovezi clare în acest sens.

1. Bugetul în vigoare prevede un deficit de 7% — construit pe baza celebrului „trenuleț” legislativ din decembrie, care promitea 133 miliarde lei venituri suplimentare, dintre care 126 miliarde doar din reduceri de cheltuieli. Acea ordonanță este încă în vigoare. Nu a fost adoptată nicio rectificare bugetară care să arate că aceste estimări sunt nerealiste.

2. România încă se împrumută de pe piețele internaționale — este adevărat, cu costuri mari, dar accesul nu a fost pierdut. În plus, leul se apreciază, semn că piețele financiare nu percep o prăbușire iminentă”, a spus fostul premier.

Florin Cîțu, despre planul politicienilor

Cîțu a mai spus că cel mai important indiciu este că cei care vorbesc acum despre criză sunt cei care anunțau că nu există probleme cu bugetul. Fostul premier a afirmat că această criză a fost inventată pentru a crește taxele și pentru a ascunde fraudele și abuzurile bugetare. El este de părere că cei care ne conduc vor să fugă de responsabilitate.

Adevăratul scop al acestei crize inventate

„Dar cel mai important indiciu: cei care acum vorbesc despre criză sunt exact cei care garantau bugetul în decembrie și februarie. Aceiași oameni care spuneau că totul e sustenabil și sub control. Acum schimbă discursul brusc. De ce? Pentru că vor să rămână la butoane și să evite orice verificare reală a cifrelor din buget. Oricine ar veni în locul lor ar descoperi rapid ce s-a ascuns sub preș (mai ales in 2023). Adevăratul scop al acestei crize inventate?

• Creșteri de taxe. • Acoperirea fraudelor și abuzurilor bugetare. • Justificarea unei intervenții agresive a instituțiilor de forță în economie.

Aceasta este o criză de onestitate si fuga de responsabilitate din partea celor care ne conduc. Atat. Iar costul este plătit de economia reală, antreprenorii și, în final, fiecare cetățean care muncește cinstit”, a spus acesta pe Facebook.