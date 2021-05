Premierul Florin Cîțu a declarat, la Digi24, că următoarele etape de relaxare depind de progresul campaniei de vaccinare.

“Când am început și am avansat această dată de 1 iunie, mi s-a spus că sunt prea optimist si nu se va întâmpla. A fost un cumul de factori, dar a mers mai bine valul trei decât mă așteptam. Rata, în corelație cu vaccinarea, a scăzut. În acest context, am decis să luăm această decizie”, a spus premierul.

Prima etapă de relaxare va avea loc de la data de 15 mai, când se va elimina portul măştii în exterior – cu excepția piețelor, târgurilor sau staţiilor de transport public, care sunt, de obicei, aglomerate. Masca va rămâne obligatorie în interior. Tot de pe 15 mai se elimină restricțiile de circulaţie noaptea şi, simultan, se elimină orice restricţii asupra agenţilor comerciali. Magazinele vor reveni la programul normal. Din acest weekend, activităţile sportive în aer liber vor fi posibile cu 25% dintre locuri ocupate.

“Economia a performat mai bine decât se aștepta oricine într-o perioadă de criză. Trebuie să ne gândim la economia de după pandemie, iar acesta este primul pas (care ajuta – n.r.) economia”, a spus premierul.

Masca trebuie purtată în spațiile închise

Potrivit lui Florin Cîțu, starea de alertă rămâne încă în vigoare, momentan. Demnitarul a anunțat însă, că va urma o ședință de Guvern, mâine, unde se vor stabili câteva modificări, în funcția de ceea ce s-a decis în ședința de astăzi.

“Apar relaxări, dar românii trebuie să înțeleagă că suntem încă în pandemie. În spațiul închis rămâne masca, în stațiile de autobuz, piețe, trebuie să purtam mască. Lucrurile merg bine, dar să nu credem că a trecut. Trebuie să ne vaccinăm.

Am reușit să luăm această măsură de relaxare mai repede (decât ne-am propus – n.r.) pentru că ne-am vaccinat. Dacă vrem ca acest demers să continue, trebuie să ne vaccinăm. Dacă vrem să avem alte etape de relaxare, asta trebuie să facem. Suntem aici pentru că am avut succes în campania de vaccinare. Eu am luat în calcul dorința românilor de a reveni la normalitate. Vrem asta? Trebuie să ne vaccinam, altfel va fi mai grea această revenire”, a spus premierul.

Florin Cîțu îndeamnă românii să se vaccineze

“Pandemia nu a trecut. Masca trebuie purtată în spațiul închis. Dacă vrem să ajungem și la celelalte etape de relaxare – 1 iunie, 1 iulie, 1 august -, trebuie să ne vaccinam”, a subliniat Florin Cîțu.

Demnitarul a transmis că, dacă procesul de vaccinare se va opri, România se va întoarce la restricțiile impuse anterior de către autorități.

“Aici trebuie să fim foarte atenți. Nu putem trece de pandemie decât dacă ne vaccinăm. Faptul că a scăzut așa de rapid (rata de infectare – n.r.), se datorează în mare parte campaniei de succes”, a spus premierul.