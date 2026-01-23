Ciolanu, atac la Orban: Trubadurul expirat care vrea azi să se reinventeze

După ce Marcel Ciolacu l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan, Ludovic Orban a intervenit în apărarea acestuia, tensiunile dintre cei doi au ajuns la un alt nivel. Fostul premier și actual președinte al Consiliului Județean Buzău a l-a criticat pe Ludovic Orban, menționând că acesta nu poate da lecții despre buget, având în vedere situația economică în care s-a aflat România pe durata mandatului său.

Marcel Ciolacu a afirmat că principalul apărător public al lui Ilie Bolojan, Ludovic Orban, a ajuns un „șomer politic”, ceea ce arată, în opinia sa, lipsa totală de susținere din partea PNL.

„Faptul că principalul apărător public al lui Ilie Bolojan a ajuns șomerul politic Orban arată absența asurzitoare a susținerii sale din partea PNL! Să te numești Ludovic Orban și să dai lecții despre buget când cel mai mare salt al datoriei publice din istoria modernă (+126 miliarde lei) a fost în 2020, în guvernarea ta, abia ăsta este cu adevărat tupeu fără limite!”, a scris fostul premier pe Facebook.

Potrivit fostului premier, „acel mega-deficit nu a ajutat oamenii și economia, ci a fost un suport pentru furtul uriaș de bani publici, cu achiziții de miliarde pentru izolete, măști neconforme și vaccinuri expirate prin depozite”.

Ciolacu a povestit că, în martie 2020, Orban a venit la biroul său din Parlament pentru a fi repus premier, după ce fusese demis prin moțiune de cenzură, cerând sprijinul PSD.

„Pentru cei care au uitat, Ludovic Orban nu lasă în urmă doar cheful din Guvern, în plină pandemie, circul sinistru numit „festivalul democrației” din PNL sau recenta demisie-fulger de la Cotroceni, după gafe în serie. El este și politicianul care, în martie 2020, făcea cărare la biroul meu de la Parlament să fie pus iar premier, după ce fusese demis prin moțiune de cenzură. S-a milogit să ajungă la Palatul Victoria cu voturile PSD, fiindcă n-am vrut să lăsăm țara fără premier când abia începea pandemia”, a adăugat el.

Fostul premier a continuat șirul criticilor:

„Acesta este trubadurul expirat care vrea azi să se reinventeze, vorbind de integritate și moralitate politice, drept garda pretroriană a lui Bolojan. Iar când singurul tău bodyguard e bufonul scenei politice, care răcnea „ciiiineeee esteee geneeeraluuuuul”, gudurându-se pe lângă Iohannis, e ca și cum ai pune paznic la viitor pe cineva care, veșnic „afumat”, a pierdut toate cheile trecutului”, a încheiat el.

Joi, Ludovic Orban l-a atacat pe Marcel Ciolacu printr-un mesaj publicat pe Facebook, acuzându-l că depășește orice limită prin criticile aduse lui Ilie Bolojan. Orban susține că, în loc să recunoască responsabilitatea pentru „dezastrul economic și bugetar” din ultimii trei ani, Ciolacu îl atacă pe Bolojan, care, potrivit lui, și-ar fi asumat măsuri dificile pentru a atenua efectele guvernării PSD.

Fostul premier a arătat că PSD, din care face parte Ciolacu, poartă o parte importantă a responsabilității pentru măsurile guvernamentale, fiind membru al coaliției și având cei mai mulți miniștri în Cabinet.

Orban a adăugat că partidul a întârziat sau blocat decizii importante care ar fi distribuit mai echitabil povara redresării, punând-o mai mult pe umerii cetățenilor.