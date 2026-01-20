Premierul, lăudat de Ludovic Orban: Redresarea care se conturează îi aparține lui Bolojan  

Ludovic Orban, liderul partidului Forța Dreptei, a declarat, marți, că „triumviratul Iohannis-Ciolacu-Ciucă” a adus România în pragul unei crize politice, bugetare, economice și diplomatice. „Cu chiu cu vai, după deznodământul pozitiv din alegerile prezidențiale din mai, s-a format o coaliție eterogenă care a reușit să învestească un guvern”, a scris fostul consilier prezidențial, într-o postare pe Facebook.

Fostul premier a afirmat că, după „deznodământul pozitiv din alegerile prezidențiale” din luna mai, s-a format „o coaliție eterogenă care a reușit să învestească un guvern”. „Un guvern de stare de necesitate. Obligat să oprească drumul spre incapacitate de plată și spre prăbușire economică”, a mai adăugat acesta.

El a afirmat că, în ciuda „unei gălăgii politice infernale, a frânelor trase de unii sau alții din coaliție, a unei opoziții surde din partea administrației și a justiției, a unui sprijin neașteptat de anemic din partea președinției”, după șase luni pot fi observate primele rezultate concrete.

„Creşterea investiţiilor, accelerarea absorbţiei fondurilor europene, scăderea dobânzilor la care ne împrumutăm, reducerea deficitului bugetar peste nivelul negociat cu Comisia Europeană. Ştiu că aceste rezultate, în special reducerea deficitului bugetar, s-au bazat pe măsuri care au afectat negativ foarte mulţi cetăţeni români: creşteri de taxe, reduceri de venituri, creşteri de preţuri din cauza inflaţiei”, a explicat acesta.

Liderul partidului Forța Dreptei a menționat că unele măsuri ar fi putut fi evitate, însă cele mai multe nu puteau fi ocolite. Ludovic Orban consideră că „dezmăţul bugetar nu mai putea fi suportat de economia României şi riscam să ajungem în situaţia în care nu am mai fi avut bani să susţinem cheltuielile publice (salarii, pensii, indemnizaţii sociale, investiţii) şi suferinţa ar fi fost mult mai mare”.

„Știu că mulți mă veți critica pentru ceea ce voi spune, dar o voi face. Meritul principal pentru evitarea în ceasul al doisprezecelea al alunecării în prăpastie și pentru începutul de redresare care se conturează îi aparține lui Ilie Bolojan. Fără înțelegerea corectă a situației dezastruoase, fără încăpățânarea lui proverbială în impunerea a ceea ce trebuie făcut, fără disprețul absolut pe care îl are față de tumbele politicianiste specifice politichiei dâmbovițene, fără lipsa aproape totală de preocupare pentru propria imagine, fără rezistența stoică la atacuri venite în rafală din toate părțile, cel mai probabil nu am fi putut spera că vom ieși la liman”, a spus fostul premier.

Ludovic Orban a subliniat că, deși în ultimele zile „se vede cu ochiul liber o înteţire a atacurilor contra lui Bolojan, atât din partea unei aripi din PNL, a unor parteneri din coaliţie, cât şi din partea opoziţiei politice şi, mai ales, a opoziţiei nepolitice, consideră că este bine pentru România ca Bolojan să fie susţinut să îşi pună în practică programul de guvernare”.

El a adăugat: „Pentru că sunt convins că va putea reface echilibrele economice și va pune bazele unei relansări economice pe o fundație sănătoasă”.