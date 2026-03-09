Politica

Ciolacu: Executivul ar lua în calcul renunțarea la majorarea salariului minim

Comentează știrea
Ciolacu: Executivul ar lua în calcul renunțarea la majorarea salariului minimSursa foto: Facebook/Marcel Ciolacu
Din cuprinsul articolului

Fostul lidrer PSD Marcel Ciolacu a declarat că România se află în martie fără unbuget adoptat, iar Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan riscă să blocheze proiecte majore la nivel local. Ciolacu a spus că întârzierea bugetului afectează direct județul Buzău și alte comunități, iar reducerea finanțărilor pentru programele naționale ar pune în pericol proiecte precum Saligny, CNI sau PNDL.

Bolojan, acuzat de lipsă de viziune

Ilie Bolojan, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor

Ilie Bolojan, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor. Sursă foto: INQUAM / Octav Ganea

”Este extrem de grav că s-a ajuns în martie şi ţara încă nu are buget, iar asta spune totul despre incompetenţa economică şi lipsa totală de viziune a premierului Bolojan! Pentru judeţul Buzău, absenţa unui buget înseamnă blocarea continuării unor investiţii majore. În plus, se doreşte tăierea aproape la jumătate a finanţărilor pentru programe precum Saligny, CNI sau PNDL, proiecte vitale pentru comunităţile locale”, a transmis preşedintele CJ Buzău, pe pagina sa de Facebook.

Ciolacu a afirmat că Executivul ar putea reduce și veniturile locale ale județelor, cu o parte din fonduri redirecționate către alte administrații. Președintele CJ Buzău a adăugat că PSD cere ca autoritățile locale să beneficieze cel puțin de aceleași bugete ca în anul precedent, mai ales în contextul creșterii taxelor și impozitelor.

Marcel Ciolacu anticipează că salariul minim nu va crește de la 1 iulie

Fostul premier a mai transmis că alte măsuri ale Guvernului Bolojan ar favoriza anumite categorii în detrimentul populației. El a dat ca exemplu diferențele dintre sprijinul acordat investitorilor de pe bursă și ajutorul pentru copiii cu dizabilități și a menționat că Executivul ar lua în calcul renunțarea la majorarea salariului minim programată pentru 1 iulie: „Îi transmit lui Ilie Bolojan că prin acest buget își construiește, de fapt, propriul eșafod. Este un tobogan ultra-rapid care duce direct la groapa de gunoi a istoriei, unde poate sta liniștit la taclale cu dinozauri politici precum Ludovic Orban, alt premier liberal al dezastrului absolut!”.

Câți bani ar trebui să avem în casă în situații de criză. Recomandarea Băncii Centrale Europene
Câți bani ar trebui să avem în casă în situații de criză. Recomandarea Băncii Centrale Europene
Cel mai bogat rege din lume, în 2026. Are 17.000 de proprietăți, 38 de avioane și 52 de ambarcațiuni de lux
Cel mai bogat rege din lume, în 2026. Are 17.000 de proprietăți, 38 de avioane și 52 de ambarcațiuni de lux

1
2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:56 - Câți bani ar trebui să avem în casă în situații de criză. Recomandarea Băncii Centrale Europene
21:49 - Cel mai bogat rege din lume, în 2026. Are 17.000 de proprietăți, 38 de avioane și 52 de ambarcațiuni de lux
21:41 - Ungaria va plafona prețurile la carburanți. Decizia anunțată de Viktor Orban
21:39 - Topul celor mai scumpe bijuterii ale familiei regale britanice. Una dintre ele a fost purtată de Meghan Markle
21:32 - Oana Țoiu și consulul României, chemați la audieri în Comisia de politică externă pe tema evacuărilor din Emiratele A...
21:25 - Susținătorii lui Aleksei Navalnîi au publicat autopsia oficială după doi ani de la moartea opozantului

HAI România!

Bani pentru avioanele lui Iohannis, nu și pentru opera lui Brâncuși. Cum a eșuat un proiect național
Bani pentru avioanele lui Iohannis, nu și pentru opera lui Brâncuși. Cum a eșuat un proiect național
E groasă cu Iranul 1
E groasă cu Iranul 1
E groasă cu Iranul 5
E groasă cu Iranul 5

Proiecte speciale