Ciolacu: Executivul ar lua în calcul renunțarea la majorarea salariului minim

Fostul lidrer PSD Marcel Ciolacu a declarat că România se află în martie fără unbuget adoptat, iar Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan riscă să blocheze proiecte majore la nivel local. Ciolacu a spus că întârzierea bugetului afectează direct județul Buzău și alte comunități, iar reducerea finanțărilor pentru programele naționale ar pune în pericol proiecte precum Saligny, CNI sau PNDL.

”Este extrem de grav că s-a ajuns în martie şi ţara încă nu are buget, iar asta spune totul despre incompetenţa economică şi lipsa totală de viziune a premierului Bolojan! Pentru judeţul Buzău, absenţa unui buget înseamnă blocarea continuării unor investiţii majore. În plus, se doreşte tăierea aproape la jumătate a finanţărilor pentru programe precum Saligny, CNI sau PNDL, proiecte vitale pentru comunităţile locale”, a transmis preşedintele CJ Buzău, pe pagina sa de Facebook.

Ciolacu a afirmat că Executivul ar putea reduce și veniturile locale ale județelor, cu o parte din fonduri redirecționate către alte administrații. Președintele CJ Buzău a adăugat că PSD cere ca autoritățile locale să beneficieze cel puțin de aceleași bugete ca în anul precedent, mai ales în contextul creșterii taxelor și impozitelor.

Fostul premier a mai transmis că alte măsuri ale Guvernului Bolojan ar favoriza anumite categorii în detrimentul populației. El a dat ca exemplu diferențele dintre sprijinul acordat investitorilor de pe bursă și ajutorul pentru copiii cu dizabilități și a menționat că Executivul ar lua în calcul renunțarea la majorarea salariului minim programată pentru 1 iulie: „Îi transmit lui Ilie Bolojan că prin acest buget își construiește, de fapt, propriul eșafod. Este un tobogan ultra-rapid care duce direct la groapa de gunoi a istoriei, unde poate sta liniștit la taclale cu dinozauri politici precum Ludovic Orban, alt premier liberal al dezastrului absolut!”.