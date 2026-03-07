Marcel Ciolacu critică MAE pentru modul în care au fost gestionate cazurile românilor din Dubai

Fostul premier Marcel Ciolacu a intervenit în dezbaterea publică apărută după controversele legate de repatrierea unor români blocați în Orientul Mijlociu.

Reacția sa vine în contextul scandalului generat de situația fiicei fostului premier Victor Ponta, care nu a mai fost inclusă pe lista pentru un zbor de repatriere.

Într-un mesaj public, Ciolacu a vorbit despre modul în care autoritățile ar trebui să gestioneze astfel de situații și a făcut referire la experiențele din perioada în care a ocupat funcția de prim-ministru.

În declarația sa, fostul premier a subliniat că momentele de criză arată capacitatea reală a autorităților de a lua decizii și de a coordona intervenții.

„În situații de criză se vede imediat cine știe să conducă și cine se pierde în explicații”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Acesta a menționat că, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, mai mulți români s-au aflat în situații dificile, fiind blocați în aeroporturi sau nevoiți să își găsească singuri soluții pentru a reveni în țară.

Potrivit fostului premier, modul în care sunt comunicate deciziile și coordonarea dintre instituții reprezintă elemente esențiale în gestionarea unor astfel de situații.

El a susținut că „comunicatele contradictorii și lipsa unei coordonări clare arată modul în care Guvernul Bolojan și conducerea MAE gestionează o situație care cere decizie rapidă și responsabilitate”.

În mesajul său, Marcel Ciolacu a făcut referire și la intervenții realizate în timpul mandatului său, când autoritățile române au organizat operațiuni de evacuare sau repatriere.

Unul dintre exemplele menționate a fost evacuarea unor cetățeni români din zona conflictului din Gaza, în noiembrie 2023.

„Noiembrie 2023. Războiul din Gaza. Români blocați într-o zonă de conflict. În calitate de prim-ministru, am mers în regiune împreună cu ministra de externe Luminița Odobescu, am discutat direct cu autoritățile implicate și am coordonat evacuarea”, a transmis Ciolacu.

El a precizat că, în urma acestei intervenții, „93 de cetățeni români și membri ai familiilor lor au ajuns în România cu o cursă specială TAROM, alături de cetățeni ai Republicii Moldova”.

Fostul premier a amintit și situația din aprilie 2024, când aeroportul din Dubai a fost afectat de inundații severe, iar mai multe zboruri au fost anulate.

În acea perioadă, un grup de copii români și însoțitorii lor au rămas blocați în terminalul aeroportului. Marcel Ciolacu a declarat că autoritățile române au intervenit pentru repatrierea lor.

„Aprilie 2024. Inundații masive în Dubai. Aeroport blocat, zboruri anulate, români rămași peste noapte în terminal. Am intervenit pentru ca un grup de 20 de copii români și doi însoțitori să fie aduși în țară cu aeronava oficială cu care reveneam la București”, a afirmat acesta.

În finalul declarației sale, Marcel Ciolacu a subliniat că intervențiile statului în astfel de situații trebuie să fie rapide și bine coordonate.

„Aceste lucruri nu se fac din birou și nu se rezolvă prin comunicate. Se fac prin prezență, prin decizie și prin asumarea responsabilității”, a scris fostul premier.

El a mai transmis că românii aflați în situații de risc sau blocați în afara țării au nevoie de un stat care să reacționeze rapid.

„Românii aflați în pericol sau blocați departe de casă au nevoie de un stat care acționează imediat. În astfel de momente se vede clar diferența dintre o guvernare care își protejează cetățenii și una care încearcă să explice de ce lucrurile nu funcționează”, a mai transmis Marcel Ciolacu.