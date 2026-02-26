Cine este astronautul care s-a îmbolnăvit în spațiu. NASA a oferit mai multe detalii

NASA a făcut public numele astronautului care a avut o problemă medicală la bordulStației Spațiale Internaționale, situație care a determinat întoarcerea mai devreme pe Pământ a întregului echipaj aflat în misiune. Este pentru prima dată în cei 25 de ani de funcționare a stației când agenția decide încheierea anticipată a unei misiuni din cauza unei astfel de situații, potrivit NBC News.

Astronautul care s-a confruntat cu probleme de sănătate este Mike Fincke. El se afla pe Stația Spațială Internațională alături de alți trei membri ai echipajului, iar misiunea lor a fost scurtată în luna ianuarie.

Într-o declarație publicată de NASA „la cererea lui Fincke”, astronautul a spus că a suferit un incident medical pe 7 ianuarie „care a necesitat atenție imediată” din partea membrilor echipajului.

„Datorită reacției rapide a acestora și îndrumării medicilor de zbor ai NASA, starea mea s-a stabilizat rapid”, a spus Fincke, potrivit comunicatului.

Pentru 8 ianuarie era programată o ieșire în spațiu, însă aceasta a fost anulată. În aceeași zi, NASA a anunțat că analizează posibilitatea revenirii anticipate pe Pământ a echipajului misiunii Crew-11. La acel moment, agenția a transmis că situația este stabilă, fără a oferi detalii suplimentare despre natura incidentului sau despre identitatea astronautului afectat.

„După o evaluare suplimentară, NASA a stabilit că cea mai sigură soluție era întoarcerea anticipată a echipajului Crew-11 – nu o situație de urgență, ci un plan coordonat cu atenție pentru a putea beneficia de imagistica medicală avansată care nu este disponibilă pe stația spațială”, a mai spus Fincke, potrivit comunicatului.

La finalul declarației, acesta a precizat că se simte „foarte bine” și că urmează procedurile de realibilitare după zborul spațial la Centrul Spațial Johnson din Houston.

Echipajul a părăsit Stația Spațială Internațională pe 14 ianuarie, desprinzându-se de laboratorul orbital cu aceeași capsulă SpaceX Dragon care îi transportase anterior în spațiu.

Din echipaj au făcut parte, alături de Fincke, astronauta Zena Cardman, astronautul japonez Kimiya Yui și cosmonautul rus Oleg Platonov. Cei patru ajunseseră pe stație la începutul lunii august 2025 și aveau programată revenirea pe Pământ la finalul lunii februarie, însă incidentul medical a schimbat calendarul misiunii.