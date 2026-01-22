Prima evacuare medicală a NASA din spațiu. Detalii despre aparatul care a salvat o viață

O situație medicală apărută la bordul Stația Spațială Internațională a determinat prima evacuare medicală realizată vreodată de NASA în cei 65 de ani de zboruri spațiale cu echipaj uman, potrivit informațiilor transmise de Associated Press. Astronauții implicați au arătat că un aparat portabil de ecografie a fost esențial pentru evaluarea și gestionarea urgenței în condițiile extreme din orbită.

Cei patru membri ai echipajului s-au întors pe Pământ săptămâna trecută, după ce, la data de 7 ianuarie 2026, pe stația spațială a apărut o problemă medicală. Agenția spațială americană nu a făcut publice detalii despre identitatea astronautului afectat sau natura afecțiunii, invocând motive de confidențialitate, dar a subliniat că, deși situația a impus scurtarea misiunii, nu a fost vorba despre o urgență imediată.

Astronautul Mike Fincke a explicat că ecograful portabil, folosit în mod obișnuit pe Stația Spațială Internațională pentru controale de rutină în imponderabilitate, a avut un rol decisiv în evaluarea stării de sănătate. El a subliniat că astfel de dispozitive compacte ar trebui să devină dotări standard pentru toate misiunile viitoare.

Astronautul japonez Kimiya Yui a declarat că episodul demonstrează importanța adaptabilității și a pregătirii echipajelor. „Putem gestiona situații dificile, iar lecțiile învățate vor fi utile pentru explorarea spațială cu echipaj uman”, a afirmat acesta.

Misiunea, planificată inițial să dureze aproximativ șase luni și jumătate, s-a încheiat cu mai bine de o lună înainte de termen. Capsula a amerizat în siguranță în Oceanul Pacific, în apropierea coastelor Californiei. Un flux video difuzat de NASA a arătat momentul în care astronauții americani Mike Fincke și Zena Cardman, cosmonautul rus Oleg Platonov și astronautul japonez Kimiya Yui s-au desprins de ISS miercuri, la ora 22:20 GMT, după cinci luni petrecute în spațiu.

„Momentul plecării noastre este neașteptat”, a spus Cardman înainte de călătoria de întoarcere, „dar ceea ce nu m-a surprins a fost modul în care acest echipaj s-a unit ca o familie pentru a se ajuta reciproc și a avea grijă unul de celălalt”.

Agenția a refuzat să precizeze cine a avut problema medicală, dar a insistat că starea persoanei afectate este stabilă. „Membrul echipajului afectat „a fost și continuă să fie în stare stabilă”, a declarat oficialul NASA Rob Navias.

Capsula SpaceX Dragon care a transportat echipajul a amerizat în largul coastelor Californiei, conform planului. „În primul rând, suntem cu toții bine. Toți cei aflați la bord sunt în stare stabilă, în siguranță și bine îngrijiți” a transmis Fincke într-o postare pe rețelele sociale. El a explicat decizia revenirii anticipate: „Aceasta a fost o decizie conștientă pentru a permite efectuarea evaluărilor medicale adecvate la fața locului, unde există întreaga gamă de capacități de diagnosticare. Este o decizie corectă, chiar dacă este puțin amară”.

James Polk, directorul medical al NASA, a declarat că existența unui „risc persistent” și a „întrebării care rămâne fără răspuns cu privire la natura diagnosticului” a dus la hotărârea de a readuce echipajul mai devreme pe Pământ.

Modelele informatice indicau posibilitatea unei evacuări medicale de pe ISS o dată la trei ani, însă NASA nu a avut niciuna până acum. Istoria arată că agenția spațială sovietică a trecut prin situații similare: în 1985, cosmonautul Vladimir Vasyutin a fost nevoit să se întoarcă mai devreme de pe stația Salyut 7 din cauza unei infecții grave.

Până la sosirea următorului echipaj, NASA a anunțat că va suspenda atât ieșirile spațiale de rutină, cât și pe cele de urgență, care necesită sprijin din interiorul stației. Astronautul american Chris Williams și cosmonauții ruși Sergey Kud-Sverchkov și Sergei Mikaev, sosiți în noiembrie la bordul unei capsule Soyuz, rămân pe stație.

Stația Spațială Internațională, locuită continuu din anul 2000, rămâne un simbol al cooperării internaționale între SUA, Europa, Japonia și Rusia, una dintre puținele zone unde colaborarea bilaterală dintre Washington și Moscova continuă. În acest context, NASA și SpaceX analizează posibilitatea trimiterii anticipate a următorului echipaj, evenimentul readucând în prim-plan importanța echipamentelor medicale portabile și a procedurilor de urgență pentru misiuni de durată, inclusiv cele planificate spre Lună și Marte.