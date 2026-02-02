Cinci suspecți, reținuți de autorități pentru importuri ilegale din Rusia

Autoritățile germane au arestat luni cinci bărbați suspectați că ar fi încălcat embargourile impuse de Uniunea Europeană (UE) împotriva Rusiei prin exporturi ilegale de bunuri industriale către producători de armament din această țară, se arată într-un comunicat al Parchetului Federal Public din Germania, potrivit Politico.

Ceea ce inițial a început ca o investigație vamală extinsă a descoperit o rețea complexă de tranzacții care ar putea depăși 30 de milioane de euro.

Potrivit autorităților, cei cinci suspecți sunt acuzați că, prin intermediul unei companii comerciale din orașul german Lübeck, au orchestrat aproximativ 16.000 de livrări către Rusia, în pofida sancțiunilor economice impuse după invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022.

Procurorii au mai precizat că tranzacțiile ar fi implicat exportul de componente industriale care puteau fi utilizate în sectorul de apărare.

Din declarația oficială citată de agențiile de presă:

„De la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei în februarie 2022, el și ceilalți inculpați au folosit compania pentru a procura în mod conspirativ bunuri pentru industria rusă și a le exporta în Rusia în numeroase ocazii.” – se menționează în comunicatul oficial al procurorilor germani.

Această cercetare face parte dintr-un efort mai amplu al autorităților germane și europene de a monitoriza și sancționa încălcările reglementărilor comerciale care urmăresc izolarea economică a Rusiei, în contextul conflictului din Ucraina și a tensiunilor geopolitice generate de acesta.

Investigația coordonată de Oficiul Parchetului Federal german sugerează că liderul grupului este un bărbat identificat doar ca Nikita S., cu cetățenie germană și rusă, care deține firma din Lübeck acuzată de orchestrarea exporturilor ilegale.

Procurorii afirmă că suspecții „au folosit cel puțin o altă companie fantomă în Lübeck, cumpărători fictivi din interiorul și exteriorul UE și o companie rusă ca destinatar” pentru a ascunde adevărata natură a tranzacțiilor.

În plus față de compania din Germania, ancheta indică că suspecții au creat scheme complexe de falsificare a documentelor și de manipulare a datelor comerciale pentru a se sustrage controalelor vamale și pentru a justifica exporturile în fața autorităților.

Aceasta ar fi permis expedierea bunurilor industriale către companii din Rusia, inclusiv entități din sectorul de apărare deja sancționate de UE.

Procurorii germani au subliniat că printre „destinatarii finali” ai bunurilor se numără cel puțin 24 de companii din industria de apărare rusă deja și ele sancționate, ceea ce ar ridica semne serioase despre validitatea tranzacțiilor.

De asemenea, autoritățile suspectează că rețeaua ar fi avut sprijin — direct sau indirect — din partea unor agenții de stat din Rusia.

Cei cinci bărbați reținuți includ persoane cu cetățenie germană, dar și cu dublă cetățenie: doi dintre suspecți sunt de origine germano-rusă, iar unul dintre ei este și cetățean ucrainean, potrivit informațiilor publice ale procuraturii.

Arestările au avut loc în regiunea Lübeck și în districtul Herzogtum Lauenburg, în Germania.

Ancheta a fost extinsă prin percheziții la mai multe imobile din diverse landuri germane, în scopul găsirii de probe suplimentare privind activitățile rețelei și documentele financiare aferente tranzacțiilor.

Arestările au loc într-un moment în care guvernele europene își intensifică eforturile de a preveni eludarea sancțiunilor economice și de a limita accesul Rusiei la bunuri industriale și tehnologice sensibile.

UE a impus numeroase restricții comerciale după începutul războiului din Ucraina, menite să limiteze capacitatea Rusiei de a-și susține eforturile militare și economice.

Conform regulilor stabilite la nivel comunitar, sancțiunile includ interdicții asupra exportului unor bunuri cu dublă utilizare — care pot avea atât aplicații civile, cât și militare — și a unor componente tehnologice esențiale. Încălcarea acestor interdicții poate atrage sancțiuni penale și civile în statele membre, cum este și cazul investigației în curs din Germania.

Procurorii germani au confirmat că investigațiile sunt încă în desfășurare și că cinci suspecți suplimentari sunt căutați de autorități. Aceștia ar putea fi aduși în fața justiției în lunile următoare, pe baza probatoriului strâns de anchetatori.

De asemenea, ancheta continuă să identifice natura exactă a bunurilor exportate și modul în care acestea ar fi putut fi utilizate de către destinatarii finali din Rusia. Aceste detalii vor fi esențiale pentru eventualele proceduri judiciare și pentru consolidarea aplicării sancțiunilor la nivel europea