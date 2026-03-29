Cinci persoane au prinse între fiarele mașinilor într-un accident rutier din Cluj

Un accident rutier grav s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică în județul Cluj, pe un sector de drum situat între localitățile Viișoara și Boldut, potrivit IGSU Cluj.

Intervenția echipajelor de urgență a fost una complexă, având în vedere numărul persoanelor implicate și faptul că mai multe victime au rămas încarcerate în urma impactului.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj, la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de salvare pentru gestionarea situației.

Intervenție amplă a echipajelor de urgență în accidentul din Cluj

Conform ISU Cluj, pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit prompt pentru acordarea primului ajutor și pentru extragerea victimelor. La locul accidentului au fost trimise două autospeciale dotate cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, precum și trei echipaje aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Cluj.

Prezența unui număr ridicat de echipaje a fost necesară din cauza complexității intervenției, în condițiile în care două autoturisme au fost implicate în coliziune, iar mai multe persoane au rămas blocate în interiorul acestora.

Cinci persoane încarcerate, extrase de salvatori

În urma impactului, cinci persoane au rămas încarcerate, fiind necesară intervenția echipajelor specializate pentru extragerea lor în siguranță. Operațiunea s-a desfășurat cu ajutorul echipamentelor specifice de descarcerare.

Accident Cluj / sursa foto: captură video

Reprezentanții ISU Cluj au precizat: „Au fost extrase toate cele cinci persoane folosind echipamentele speciale din dotarea autospecialelor, astfel încât să nu le fie agravate leziunile suferite. Toate erau în stare de conștiență și cooperante”.

Intervenția a urmărit stabilizarea victimelor și evitarea agravării traumatismelor, procedură standard în astfel de situații.

Evaluarea medicală a victimelor

Pe lângă persoanele încarcerate, alte trei victime au fost evaluate medical la locul accidentului de către echipajele de intervenție. În urma triajului, două dintre acestea au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament.

Autoritățile au precizat că persoanele transportate la unitatea medicală erau conștiente și cooperante în momentul preluării, fără a fi oferite, până la acest moment, informații suplimentare despre gravitatea leziunilor.

Circumstanțele producerii accidentului din Cluj, în curs de stabilire

În prezent, circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul nu au fost comunicate oficial. Polițiștii urmează să stabilească dinamica evenimentului rutier și cauzele care au dus la producerea coliziunii între cele două autoturisme.

Traficul în zonă a fost afectat temporar pe durata intervenției echipajelor de salvare și a cercetărilor efectuate la fața locului.

