Doi români, soț și soție, au murit în urma unui accident în Spania. Ionuț și Mădălina formau o echipă pe TIR

Doi tineri din judeţul Dâmbovița, soț și soție, ambii șoferi de camion, au murit într-un accident produs pe o șosea din apropierea orașului spaniol Girona. Tirul în care se aflau a lovit puternic din spate un camion parcat pe marginea drumului. În urma impactului, o altă persoană a fost rănită.

Tragedia a avut loc pe autostrada Eix Transversal (C-25), în apropierea localității Santa Coloma de Farners. Potrivit presei din Spania, impactul s-a produs după ce autocamionul condus de cei doi români a lovit un TIR oprit pe marginea drumului, cel mai probabil din cauza unei defecțiuni.

În urma coliziunii, vehiculul în care se aflau cei doi a luat foc, iar cabina a fost distrusă complet. Incendiul s-a extins apoi la vegetația din apropiere, pe o suprafață de aproximativ jumătate de hectar.

Victimele sunt doi tineri din județul Dâmbovița, un bărbat de 34 de ani și soția lui, în vârstă de 26 de ani. Mădălina era din Moreni, iar Ionuț din Valea Lungă. Cei doi lucrau împreună și formau o echipă pe același TIR.

Reacțiile celor care îi cunoșteau sau au aflat despre tragedie sunt marcate de durere și emoție: „Când o mamă plânge pentru copiii ei, plâng toate mamele. Dumnezeu să mângâie familia! Rămâneți în inima mea!”, a scris o persoană.

„Nu îmi găsesc cuvintele… Am aflat cu mare durere despre Ionuț și Mădălina. Este o tragedie cumplită, greu de cuprins și de acceptat. Dumnezeu să-i odihnească în pace! Mă rog pentru părinții voștri, ca Dumnezeu să le dea putere și mângâiere, pentru a putea merge mai departe în fața unei asemenea pierderi”, a scris un alt utilizator.

Șoferul celuilalt camion, un bărbat în vârstă de 56 de ani, a suferit răni grave și a fost transportat cu elicopterul la spitalul Josep Trueta.

La locul accidentului au intervenit nouă echipaje ale poliției catalane, mai multe unități medicale de urgență și echipaje de pompieri. Acestea au acționat pentru stingerea incendiului și pentru securizarea zonei.

După accident, circulația pe autostradă a fost oprită timp de mai multe ore. Autoritățile din Spania fac în prezent cercetări pentru a stabili cauzele și împrejurările în care s-a produs tragedia.