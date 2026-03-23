Cetățean străin, mort într-un accident la Soroca. Impact frontal devastator cu un camion

Tragedia s-a produs în dimineața zilei de luni, 23 martie, în apropierea localității Alexandru cel Bun din raionul Soroca, soldat cu decesul unui bărbat și rănirea gravă a unei femei. Impactul violent dintre un automobil și un camion a mobilizat de urgență echipele de intervenție, iar poliția a deschis o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele tragediei.

Potrivit informațiilor preliminare oferite de oamenii legii, accidentul s-a produs în jurul orei 06:00. Un automobil condus de un bărbat de 39 de ani, cetățean străin, ar fi ieșit pe contrasens, unde s-a ciocnit frontal cu un camion.

La volanul camionului se afla un bărbat de 45 de ani, originar din raionul Soroca.

În urma impactului puternic, șoferul automobilului a decedat pe loc. Pasagera acestuia, o femeie, a suferit răni grave și a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Oamenii legii urmează să stabilească toate detaliile, inclusiv viteza de deplasare, condițiile de drum și eventualele abateri de la regulile de circulație.

Deși astfel de tragedii continuă să se producă, datele oficiale arată o tendință de scădere a numărului accidentelor rutiere grave în Republica Moldova.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în luna ianuarie 2026 au fost înregistrate 135 de accidente rutiere, un număr mai mic comparativ cu anii precedenți, chiar dacă în acea perioadă au existat condiții dificile de circulație, inclusiv ghețuș pe carosabil.

Pentru comparație, în ianuarie 2017 au fost raportate 192 de accidente grave, în timp ce în ianuarie 2025 au fost 148, iar în 2024 – 136 de cazuri.

Statisticile indică și o reducere a numărului de persoane decedate în accidente rutiere. Dacă în ianuarie 2018 au fost înregistrate 39 de victime, în ianuarie 2026 numărul acestora a scăzut la 17.

De asemenea, este în descreștere și numărul persoanelor rănite în urma accidentelor.

Autoritățile consideră că aceste rezultate sunt efectul măsurilor de prevenție, al intensificării controalelor în trafic și al campaniilor de informare privind siguranța rutieră.

Potrivit poliției, cele mai frecvente cauze ale accidentelor rutiere rămân nerespectarea limitei de viteză, conducerea sub influența alcoolului, ignorarea semnelor de circulație și a semafoarelor, precum și neacordarea priorității pietonilor.

De asemenea, schimbarea direcției fără semnalizare sau efectuarea unor manevre riscante contribuie frecvent la producerea accidentelor.

În contextul acestui nou accident tragic, poliția face apel la toți participanții la trafic să dea dovadă de responsabilitate și prudență.

Respectarea regulilor de circulație și adaptarea vitezei la condițiile de drum rămân esențiale pentru prevenirea unor astfel de tragedii.