Grav accident la Strășeni. Două persoane și-au pierdut viața, alți doi tineri internați la spital

Republica Moldova. Două persoane și-au pierdut viața pe loc, iar alți doi tineri au fost transportați de urgență la spital, în urma unui grav accident rutier. Tragedia a avut loc în raionul Strășeni, când două microbuze s-au ciocnit frontal în apropierea satului Negrești.

Accidentul s-a produs în jurul orei 09:00, când un Ford Transit s-a tamponat frontal cu un Mercedes Sprinter. Potrivit polițiștilor din Strășeni, șoferul Mercedesului, un tânăr de 24 de ani, a decedat imediat la fața locului, fiind nevoie de intervenția salvatorilor pentru a-l descarcera dintre fiarele contorsionate ale vehiculului. Totodată, un pasager din Ford, în vârstă de 48 de ani, și-a pierdut viața.

Ceilalți doi pasageri din Ford, cu vârste de 21 și 24 de ani, au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Autoritățile au deplasat imediat echipe de poliție și salvatori la fața locului, iar cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele producerii tragediei.

Datele Inspectoratului Național de Patrulare arată că numărul accidentelor rutiere cu urmări grave a scăzut constant în ultimii ani. În ianuarie 2026 au fost înregistrate 135 de accidente, cea mai mică cifră pentru această lună din ultimii 12 ani. În comparație, în ianuarie 2017 au avut loc 192 de accidente, iar în 2018 – 175.

Statisticile arată și o reducere a numărului de decese rezultate din accidente rutiere. Dacă în ianuarie 2018 s-au înregistrat 39 de persoane decedate, în aceeași lună a anului 2026 au fost 17 victime. Totodată, numărul persoanelor rănite a scăzut semnificativ, ajungând la 161 în ianuarie 2026, față de 237 în ianuarie 2017.

Cele mai frecvente cauze care generează accidente rutiere rămân nerespectarea limitei de viteză, conducerea sub influența alcoolului, ignorarea semnelor de circulație și a semafoarelor, neacordarea priorității pietonilor și nefolosirea semnalizării corespunzătoare la schimbarea direcției.

În ultimele două zile, polițiștii de patrulare au depistat sute de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere. Astfel, 66 de șoferi au fost înlăturați de la volan pentru că se aflau sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice, 1526 au depășit limita de viteză, iar 766 nu au respectat indicatoarele de prioritate și semnalele semafoarelor.

De asemenea, 239 de conducători auto au circulat fără revizia tehnică anuală sau fără polița de asigurare obligatorie, 660 au oprit în locuri interzise, 94 nu au acordat prioritate pietonilor, 252 au fost sancționați pentru neutilizarea centurii de siguranță sau pentru folosirea telefonului mobil la volan, iar 30 au condus vehiculul cu încălcarea dreptului de a conduce.