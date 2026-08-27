Armata SUA a anunțat, pe 26 august 2026, un program de până la 2,2 miliarde de dolari pentru construirea și operarea unor microreactoare nucleare la cinci instalații militare.

Proiectul face parte din programul Janus și urmărește să ofere bazelor energie proprie, inclusiv în situația în care rețeaua electrică civilă este afectată.

Primele cinci amplasamente și companiile selectate au fost anunțate de Departamentul Armatei SUA, în parteneriat cu Defense Innovation Unit. Miza este importantă pentru infrastructura militară americană, deoarece bazele depind de alimentarea constantă cu energie pentru comunicații, sisteme de comandă și alte operațiuni esențiale.

Potrivit Armatei SUA, contractele pot ajunge împreună la 2,2 miliarde de dolari în perioada fiscală 2027-2031.

Companiile selectate pentru prima etapă sunt Antares Nuclear, BWXT Advanced Technologies, General Atomics Electromagnetic Systems, Radiant Industries și Westinghouse Government Services.

Printre amplasamentele confirmate se numără:

Fort Bragg, Carolina de Nord – Antares Nuclear;

Fort Campbell, Kentucky – BWXT Advanced Technologies;

Fort Hood, Texas – General Atomics Electromagnetic Systems;

Fort Drum, New York – Westinghouse Government Services.

Armata a precizat că proiectele sunt evaluate pe baza unor factori precum necesarul de energie, infrastructura existentă, dar și condițiile seismice și hidrologice. Obiectivul declarat este ca amplasarea reactoarelor să respecte criterii stricte de siguranță.

Microreactoarele sunt reactoare nucleare mult mai mici decât centralele nucleare convenționale. Modelele avute în vedere pentru programul american pot produce, în general, între 1 și 20 de megawați de energie.

Un avantaj important al acestor sisteme este dimensiunea lor redusă. Ele pot fi construite modular și transportate către zone unde accesul la rețele electrice mari este dificil sau unde infrastructura este vulnerabilă.

Pentru armată, principalul beneficiu ar fi independența față de rețeaua electrică civilă. Astfel, anumite instalații ar putea continua să funcționeze în cazul unor pene majore de curent, al unor fenomene meteorologice severe sau al unor atacuri asupra infrastructurii energetice.

Armata SUA urmărește ca primul microreactor din cadrul programului Janus să fie operațional până în septembrie 2028.

„Avem nevoie de mai multă energie. Avem nevoie ca aceasta să fie livrată mai rapid, mai ieftin și să fie mai fiabilă”, a declarat Owen West, director în cadrul Defense Innovation Unit, potrivit comunicatului oficial.

Finanțarea va fi acordată etapizat. Companiile vor primi fonduri pe măsură ce ating obiectivele tehnice stabilite în contracte, iar reactoarele prototip vor fi deținute și operate de contractori.

Armata estimează că, împreună cu investițiile private, programul ar putea duce la construirea și operarea a peste 20 de microreactoare nucleare în cadrul instalațiilor Departamentului de Război al SUA.

Programul Janus este parte dintr-o strategie mai amplă a SUA de dezvoltare a tehnologiilor nucleare avansate pentru infrastructura critică și securitatea națională.

Armata analizează de mai mulți ani utilizarea reactoarelor nucleare mici pentru creșterea rezilienței energetice. În 2024, oficialii americani discutau despre posibilitatea instalării unor microreactoare la baze militare până în 2030.

Proiectul a fost accelerat ulterior prin programul Janus, lansat pentru a sprijini dezvoltarea unor surse de energie independente și permanente pentru instalațiile militare.

O preocupare importantă rămâne însă modul în care vor fi reglementate și supravegheate aceste reactoare. Potrivit informațiilor publicate de Reuters, reactoarele din program vor respecta standarde de siguranță și de mediu, însă vor fi reglementate de Armată, nu de Comisia pentru Reglementare Nucleară a SUA.

Programul poate avea efecte și dincolo de sectorul militar. Armata SUA speră că investițiile vor accelera dezvoltarea tehnologiei microreactoarelor și vor atrage capital privat pentru proiecte similare.

Pentru moment, însă, Janus rămâne unul dintre cele mai ambițioase programe americane de utilizare a reactoarelor nucleare mici pentru infrastructura militară.

Dacă primul reactor va fi pus în funcțiune conform calendarului, anul 2028 ar putea marca începutul utilizării regulate a microreactoarelor nucleare la baze militare americane.