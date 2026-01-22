Chris Noth, dezamăgit de Sarah Jessica Parker. Nu l-a susținut nicio secundă

Actorul Chris Noth, în vârstă de 71 de ani, a declarat că relația sa de prietenie cu fosta colegă de platou Sarah Jessica Parker s-a rupt după modul în care aceasta a reacționat la acuzațiile de agresiune sexuală care i-au fost aduse în 2021, potrivit Page Six.

Noth a spus că Sarah Jessica Parker nu l-a contactat personal pentru a-i auzi punctul de vedere înainte de a emite un comunicat public în care își exprima susținerea față de femeile care l-au acuzat. În 2021, trei femei au acuzat actorul de agresiune sexuală, acuzații pe care Noth le-a negat ferm.

„Suntem profund întristați să auzim acuzațiile împotriva lui Chris Noth. Sprijinim femeile care au ieșit în față și și-au împărtășit experiențele dureroase. Știm că este un lucru extrem de dificil de făcut și le apreciem curajul”, au spus colegele sale de platou, printre care și Sarah Jessica Parker.

Actorul a descris declarația drept „dezamăgitoare” și a afirmat că a fost „clar” că relația sa de prietenie cu Parker nu mai există.

„Comunicatul a fost, în mare parte, doar o strategie de imagine. Ar fi fost corect să mă suni și să-mi asculți versiunea. Ne cunoaștem de mulți ani, am lucrat împreună atâția ani,” a spus Noth.

Chris Noth a jucat în toate cele șase sezoane ale serialului „Sex and the City”, în cele două filme bazate pe franciză și în continuarea serialului, „And Just Like That”, lansată în 2021. În noua serie, personajul său, Mr. Big, a fost ucis încă din primul episod, ceea ce a fost un moment controversat pentru fanii seriei.

„Înțeleg că este Hollywood, dar înainte să faci un asemenea comunicat, știi cine sunt, dă-mi un telefon pentru a-ți explica adevărul. Asta nu s-a întâmplat, și a fost păcat,” a mai declarat actorul.

Situația l-a determinat pe Noth să-și dea seama cine îi sunt prietenii adevărați. Actorul a mai precizat că, dacă rolurile ar fi fost invers, el ar fi sunat-o pe Parker pentru a-i asculta perspectiva.

Chris Noth este căsătorit cu Tara Wilson din 2012, iar cei doi au doi copii: Orion (18 ani) și Keats (5 ani). Actorul a recunoscut aventuri extraconjugale, dar a subliniat că toate întâlnirile au fost consensuale.