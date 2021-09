Partenerul actriței Sarah Jessica Parker din serialul îndrăgit de milioane de români s-a stins la numai 57 de ani. Suferea de cancer

Trista veste a fost anunșată de fiul îndrăgitului actor, care a postat un mesaj sfâșietor pe Twitter: „Te voi iubi întotdeauna, dar cred că este timpul să mergi într-o aventură a ta, vei fi mereu cu mine”.

Un purtător de cuvânt al HBO a confirmat moartea lui Willie Garson.

Suferea de cancer la pancreas

Cynthia Nixon, care a jucat rolul Mirandei în serial, a fost prima care și-a exprimat durerea la auzul veștii.

„Sunt profund întristată că l-am pierdut pe Willie.Garson. Cu toții l-am iubit”.

Și creatorul Sex and the City, Darren Star, a avut cuvinte extrem de calde despre Garson. „Willie ne-a impresionat pe toți cu inima lui mare și generozitatea sa. Omul din spatele personajului Stranford era un tată iubitor, un exemplu de noblețe pentru prietenii săi. Radia bunătate pentru toată lumea”, notează ziarul britanic Daily Mail,

Deși cauza morții nu a fost precizată, se știe că actorul era bolnav de cancer la pancreas.

A jucat în 75 de filme și 300 de seriale

Garson a devenit celebru pentru rolul lui Stanford Blatch, prietenul apropiat al lui Carrie Bradshaw (personaj interpretat de Sarah Jessica Parker), în Sex and The City (Totul despre Sex)

Garson a filmat și pentru continuarea „Sex and The City„, un miniserial intitulat „And Just Like That …” care urmează să fie lansat pe HBO Max în cursul acestui an. De altfel. ultima apariție publică a lui Garson datează de pe 24 iulie, când a fost filmat cântând alături de Sarah Jessica Parker în timpul filmărilor din New York.

Garson a jucat în 75 de filme (inclusiv ]n producții de succes precum NYPD Blue și White Collar) și nu mai puțin de 300 de seriale de televiziune.

Născut pe 20 februarie 1964 într-o familie de origine evreiască, Garson a făcut studii de teatru la Universitatea Wesleyan și a obținut titlul de Master of Fine Arts la Yale Drama School.

Deși în „Sex and The City” a interpretat un personaj gay, Garson era heterosexual. În 2009, a adoptat un băiețel în vârstă de 7 ani pe nume Nathen.