Chişinăul bate ultimul cui în sicriul CSI. Se pregăteşte denunţarea acordurilor cheie

Republica Moldova este la un pas de a părăsi Comuninitatea Statelor Independente (CSI). După denunţarea mai multor acorduri, Guvernul de la Chişinău a votat miercuri aprobarea proiectelui de lege privind denunțarea documentelor cheie privind apartenenţa la CSI.

Este vorba despre Acordul de constituire a Comunității Statelor Independente, semnat la Minsk la 8 decembrie 1991, a Protocolului la acest Acord din 21 decembrie 1991, precum și a Statutului CSI, adoptat la Minsk la 22 ianuarie 1993.

Republica Moldova părăseşte coomunitatea, în primul rând din cauza Federaţiei Ruse, care nu respectă acordurile cu CSI. Un alt motiv este faptul că Chişinăul a ales integrarea europeană în preferă integrarea europenă în detrimentul unei organizaţii ajunsă nefuncţională şi depăşită de timp.

„Prin această decizie, Republica Moldova a inițiat procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale CSI, în contextul nerespectării de către Federația Rusă a valorilor și principiilor fundamentale ale Comunității, prin care statele recunosc și respectă reciproc integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor existente în cadrul Comunității, precum și ținând cont de noile orientări strategice și prioritățile Republicii Moldova drept stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană”, se menţionează în nota informativă a Guvernului.

Un alt aspect îl reprezintă partea financiară. Denunțarea statutului de stat participant la CSI va genera și economii pentru bugetul de stat de circa 3,1 milioane de lei anual (cotizație anuală de membru).

Republica Moldova nu renunţă însă la toate acordurile semnate cu CSI. Guvernul de la Chişinău a precizat că denunțarea tratatelor fondatoare ale CSI nu presupune și nu condiționează încetarea participării Republicii Moldova la alte acorduri încheiate în cadrul CSI.

Este vorba de acele acorduri care aduc beneficii concrete cetățenilor și economiei naționale. Astfel, Republica Moldova va continua să aplice în relațiile cu statele membre CSI a tratatelor preponderent în domeniul comercial-economic, cum ar fi Acordul privind zona de liber schimb, atât timp cât acestea servesc intereselor economice ale țării.

Libera circulație a cetățenilor Republicii Moldova în statele CSI la fel nu va fi afectată de această decizie, fiind reglementată în mare parte prin acorduri bilaterale în vigoare.

Autoritățile moldovene și-au anunțat pentru prima dată planurile de a părăsi CSI în urmă cu mai bine de doi ani, în decembrie 2023.

La acea vreme, președintele rus Vladimir Putin a declarat că participarea Moldovei la CSI „are o valoare redusă”. „Lăsați-i să facă ce vor”, a spus Putin, citat de Interfax.

În anii precedenți, Georgia (în 2008) și Ucraina (în 2018) au părăsit CSI.

Până în prezent, din cele 283 de acorduri CSI, 71 au fost deja denunțate de Republica Moldova, iar aproximativ 60 sunt în proces de examinare.