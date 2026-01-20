Republica Moldova a început procedurile de ieșire din CSI

Republica Moldova a început procesul de denunțare a acordurilor cheie cu Comunitatea Statelor Independente (CSI), ceea ce îi va permite să părăsească organizația, a anunțat ministrul de externe Mihai Popșoi.

Ministrul a anunțat la Radio Moldova că Republica Moldova a început să denunțe Carta CSI, Acordul privind crearea CSI și anexa corespunzătoare, care au fost adoptate în perioada 1991-1993.

„Vreau să fac o declaraţie în premieră: suntem deja în proces de avizare a denunţării a trei acorduri cu CSI. Este vorba despre acordurile care stau la baza afilierii noastre în CSI, respectiv: Statutul CSI, semnat la Minsk pe 22 ianuarie 1993; Acordul de fondare al CSI din 8 decembrie 1991, tot de la Minsk; Anexa la acest acord din 22 decembrie 1991″, a declarat Popşoi la emisiunea „La 360 de grade”, difuzată de Radio Moldova.

„Oficial, Moldova nu va mai fi membră a CSI. Denunţarea acestor trei acorduri de bază, care stau la temelia afilierii noastre, ne va permite să spunem că, din punct de vedere juridic, Republica Moldova nu mai este membră.

De facto, ne-am suspendat participarea de ceva vreme, dar juridic eram încă acolo. Am luat această decizie recent, iar procedura de avizare este în desfăşurare.

Documentele de denunţare vor fi trimise parlamentului, pentru ca legiuitorii să decidă asupra lor. Probabil, până la mijlocul lunii februarie vom finaliza procedurile în guvern, după care decizia va fi luată de parlament”, a mai spus vicepremierul moldovean Mihai Popşoi.

Popșoi se așteaptă ca guvernul să finalizeze procedura până la mijlocul lunii februarie, după care problema va fi supusă spre examinare parlamentului.

Autoritățile moldovene și-au anunțat pentru prima dată planurile de a părăsi CSI în urmă cu mai bine de doi ani, în decembrie 2023.

La acea vreme, președintele rus Vladimir Putin a declarat că participarea Moldovei la CSI „are o valoare redusă”. „Lăsați-i să facă ce vor”, a spus Putin, citat de Interfax.

În anii precedenți, Georgia (în 2008) și Ucraina (în 2018) au părăsit CSI.