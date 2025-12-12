Republica Moldova continuă retragerea din CSI. Parlamentul denunță încă trei acorduri esențiale, aliniind țara la regulile UE

Republica Moldova a denunțat încă trei acorduri încheiate cu statele membre ale Comunității Statelor Independente (CSI), într-un nou pas al procesului de aliniere la standardele europene. Cele trei proiecte de lege, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în lectura a doua.

Printre acestea se numără și Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor statelor CSI, semnat la Bișkek în 1992. Autoritățile explică faptul că denunțarea acestui document este o acțiune necesară în contextul recomandărilor Comisiei Europene, care cere alinierea politicii de vize a Republicii Moldova la cea a Uniunii Europene. Decizia afectează doar călătoriile cetățenilor moldoveni în Tadjikistan și Kârgâzstan, întrucât cu restul statelor CSI au fost deja semnate acorduri bilaterale de circulație fără viză.

Parlamentul a decis și denunțarea Acordului privind principiile perceperii impozitelor indirecte la exportul și importul de mărfuri, semnat la Moscova în 1998, precum și a Acordului privind ameliorarea achitărilor dintre organizațiile economice ale statelor CSI, semnat în 1992 la Tașkent.

Ambele documente, potrivit autorilor proiectelor, sunt depășite, neaplicabile și incompatibile cu sistemul financiar actual al Republicii Moldova, care se aliniază standardelor FMI și celor europene.

În cadrul dezbaterilor, deputatul fracțiunii „Alternativa”, Ion Chicu, a cerut clarificări privind riscul unor eventuale consecințe pentru agenții economici moldoveni care au livrat mărfuri în statele CSI și nu și-au primit încă plățile.

„Am solicitat informații dacă denunțarea acestui acord ar putea afecta agenții economici din Republica Moldova care au livrat mărfuri sau au prestat servicii în statele CSI și care încă nu și-au primit plățile”, a declarat Chicu.

Vicepreședintele Comisiei pentru politică externă și integrare europeană, Adrian Băluțel, a răspuns că „potrivit informațiilor Ministerului Finanțelor, denunțarea acestui acord nu va avea impact asupra angajamentelor financiare aflate în derulare și nu afectează creanțele existente”.

Autorii proiectelor au subliniat că acordurile analizate nu mai reflectă realitățile economice, politice și de securitate ale Republicii Moldova și că menținerea lor nu mai este justificată. „Evoluțiile contextului economic și extern, inclusiv obiectivul strategic național de integrare europeană, confirmă faptul că acordul nu mai este aplicabil, iar oportunitatea menținerii statutului de stat membru în cadrul acestui mecanism se consideră epuizată”, se arată în nota informativă.

Proiectul privind denunțarea acordului semnat la Tașkent a fost aprobat cu votul a 61 de deputați, iar cel privind regimul călătoriilor fără vize cu 59 de voturi.

„Menținerea unui regim liberal de intrare în R. Moldova pentru cetățenii unor state aflate pe lista UE care necesită viză generează riscuri sporite pentru securitatea națională și gestionarea migrației”, au argumentat autoritățile în nota de fundamentare.

Cele trei documente se adaugă la lista celor 67 de acorduri CSI denunțate până acum de Republica Moldova. Procesul continuă în ritm accelerat și este parte a strategiei de modernizare a statului, de întărire a securității și de aliniere legislativă la standardele europene, în contextul parcursului oficial de aderare la UE.

Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Externe, începând cu anul 1994, Republica Moldova a semnat 283 de acorduri în cadrul CSI, dintre care 67 au fost deja denunțate.