Republica Moldova spune adio unor acorduri vechi cu CSI. Ce schimbă pentru cetățeni

Republica Moldova a luat o decizie importantă în domeniul relațiilor internaționale, denunțând șapte acorduri semnate la începutul anilor 1990 în cadrul Comunității Statelor Independente (CSI). Măsura a fost aprobată de Guvern în cadrul ședinței din 12 noiembrie și face parte dintr-un proces de revizuire a documentelor internaționale care nu mai aduc beneficii țării.

Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, a explicat că aceste acorduri sunt depășite și că, în mare parte, Republica Moldova nici măcar nu a participat activ la implementarea lor în perioada semnării.

„Toate aceste acorduri nu mai sunt actuale, iar în cazul multora dintre ele, Republica Moldova nu a avut o implicare reală încă de la începutul anilor '90, cum este exemplul acordului în domeniul militar”, a declarat Popșoi.

Documentele denunțate reglementau aspecte precum călătoria fără vize a cetățenilor statelor CSI, perceperea impozitelor indirecte la export și import, cooperarea în domeniul ecologiei, utilizarea gazelor naturale comprimate ca combustibil pentru transport, dar și ordinea efectuării transporturilor militare. Potrivit ministrului Popșoi, „aceste acorduri nu mai aduc efectiv niciun beneficiu cetățenilor Republicii Moldova și era nevoie să facem ordine în cadrul relațiilor cu CSI”.

În ceea ce privește acordul privind călătoria fără vize, vicepremierul a precizat că denunțarea acestuia nu va afecta regimul actual de călătorii dintre Republica Moldova și Federația Rusă, întrucât relațiile bilaterale existente continuă să fie valabile. Modificările vor avea impact doar asupra a două state CSI, Tadjikistan și Kârgâzstan, cu care Republica Moldova nu are acorduri bilaterale pentru călătorii fără viză.

„Cetățenii noștri vor continua să călătorească în baza acordurilor bilaterale rămase în vigoare”, a subliniat Mihail Popșoi.

Acțiunea vine după ce, pe 5 noiembrie, Guvernul a denunțat și Acordul cultural cu Federația Rusă, care prevedea funcționarea Centrului Rus de Știință și Cultură din Chișinău. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a explicat că centrul nu desfășura activități culturale autentice, ci reprezenta un instrument de subminare a suveranității Republicii Moldova. După invazia Rusiei în Ucraina și în contextul atacurilor informaționale și tentativelor repetate de destabilizare, aceste acorduri ar fi putut fi utilizate pentru promovarea unor narative distorsionate care pun în pericol securitatea informațională a țării.

Republica Moldova a aderat la Comunitatea Statelor Independente în anul 1994 și are încheiate aproximativ 400 de acorduri cu statele membre, unele deja denunțate de autoritățile moldovene. Denunțarea celor șapte acorduri reprezintă un pas important pentru alinierea relațiilor internaționale la interesele actuale ale țării și pentru eliminarea documentelor care nu mai aduc avantaje economice sau politice.