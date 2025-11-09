Republica Moldova rupe tot mai multe legături cu CSI. Guvernul pregătește reintroducerea vizelor pentru unele state fost sovietice

Republica Moldova face încă un pas decisiv în direcția desprinderii de spațiul post-sovietic. Guvernul de la Chișinău pregătește denunțarea Acordului privind călătoriile fără vize între statele Comunității Statelor Independente (CSI), semnat la Bișkek în 1992. Dacă decizia va fi adoptată, cetățenii din Tadjikistan și Kârgâzstan vor avea nevoie de viză pentru a intra în țara noastră.

Potrivit unei hotărâri de Guvern, se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la călătoria fără vize a cetățenilor statelor Comunității Statelor Independente pe teritoriul membrilor acesteia, încheiat la Bișkek la 9 octombrie 1992.

Ministerul Afacerilor Externe va notifica Comitetul Executiv al Comunității Statelor Independente despre denunțarea acordului menționat. Totodată, MAE precizează că denunțarea Acordului nu afectează regimul actual de călătorii dintre Republica Moldova și Federația Rusă, întrucât există un acord bilateral separat, care rămâne în vigoare.

Modificările vor viza doar Tadjikistanul și Kârgâzstanul, cu care nu există acorduri bilaterale similare. Prezenta lege urmează să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Guvernul vrea să denunțe Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor statelor CSI, încheiat la Bișkek în octombrie 1992. Denunțarea acestui acord urmează să fie aprobată de Cabinetul de miniștri, în ședința din 12 noiembrie.

După ce hotărârea va fi aprobată de Executiv, inițiativa urmează să fie transmisă Parlamentului pentru examinare și adoptare.

Săptămâna viitoare, R. Moldova va mai renunța și la alte câteva acorduri CSI. Este vorba despre Acordul privind cooperarea în domeniul chimiei și petrochimiei, ecologiei și utilizării gazelor naturale comprimate.

R. Moldova, care s-a numărat printre membrii fondatori ai Comunității Statelor Independente pe fondul destrămării URSS, dar urmează în prezent un parcurs de aderare la Uniunea Europeană, a denunțat în ultimii trei ani mai multe acorduri din cadrul CSI, o organizație dominată de Federația Rusă.

În 2024, Parlamentul a votat retragerea R. Moldova din Adunarea Interparlamentară a CSI. Autoritățile de la Chișinău au anunțat că se vor retrage treptat din CSI, în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.