Chipchiu și-a ieșit din minți după meciul cu Universitatea Craiova: Un circ total

Fotbalistul echipei Univrsitatea Cluj, Alexandru Chipciu, a spus că meciul cu Universitatea Craiova a fost un circ total. El a declarat că doar în România poţi să fii o legendă beată pe aici sau sub alte influenţe şi să-ţi iei de gât foştii jucători.

Alexandru Chipchiu, mesaj dur după meci

„Un circ total, o mascaradă ce s-a întâmplat aici. Am fost luptători, nişte eroi sau a fost Craiova slabă. Ar fi culmea să spunem că a ratat Nistor penalti şi asta a fost problema. Per total, cred ne-a lipsit un antrenor meschin sau care nu are educaţie. În România aşa funcţionează lucrurile, poţi să fii o legendă beată pe aici sau sub alte influenţe şi să-ţi iei de gât foştii jucători.

Îmi pare rău de Mirel pentru că are nişte principii şi îl iubesc, dar să ascunzi mingile. Asta e România, promovăm tragi-comedia, gecile Burberry. În 2025, dacă iei haine de la băieţi... nu mai există haine de la băieţi, pentru că dacă dai vreo spargere, cum au dat ăia la coiful Dacic, te caută poliţia.

Băieţii înseamnă haine fake de 2-300 de euro, geaca Burberry e 3.000, vrem să vedem factura că nu a dat 3.000 pe ea. Să vă mai zic ceva, în 2025 se poartă firmele astea mai şmechere cu scrisul mic, scrisul ăla mare e depăşit total, dar asta e părerea mea. Asta e viaţa, promovăm circul”, a spus jucătorul.

Este inadmisibil

Fotbalistul de la U Cluj a spus că nu ai cum să fii legendă în stare de ebrietate şi să faci în halul ăsta. El a declarat că își asumă tot ce a spus și că inclusiv la meciul du Rapid au fost situații tensionate.

„ Oamenii te înjură de copii, de la cea mai mică la cea mai mare. Suntem surprinşi că au votat un debil mintal două milioane de oameni.Nu ai cum să fii legendă în stare de ebrietate şi să faci în halul ăsta. Îmi asum ce am spus.

Da, a fost aici, (n.r. Sorin Cârţu) l-a luat pe Ovidiu Bic de gât. Şi la meciul cu Rapid de ne-au înjurat de ne-au spart de ce nu a spus nimeni nimic. Îmi doresc să joc fotbal cât mai am plăcere şi după vreau să termin. Asta e viaţa, îmi asum tot. Am jucat fotbal, am fost mai buni ca ei şi în 10. Arbitrul e şi el om, presiunea te face să reacţionezi să dai cartonaşe mai repede, nu mă interesează arbitrajul”, a spus Alex Chipciu, potrivit primasport.ro.

Echipa CS Universitatea Craiova a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Universitatea Cluj, în etapa a 25-a din Superligă. Rezultate meciurilor etapei a 25-a a Superligii de fotbal:

Marţi 4 februarie

Gloria Buzău - AFC Botoşani 0-2 (0-1), Stadion Gloria - Buzău A marcat: Adrian Chică-Roşă (14, 72). Arbitru: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova); arbitri asistenţi: Adrian Popescu (Craiova), Alexandru Filip (Constanţa); al patrulea oficial: Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea) Arbitru video: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti); arbitru asistent video: Daniel Mitruţi (Craiova) Observatori: Nicolae Marodin (Bucureşti) - CCA, Viorel Anghelinei (Galaţi) - LPF

FC Rapid Bucureşti - AFC Unirea Slobozia 2-1 (1-1), Giuleşti Superbet Arena - Bucureşti Au marcat: Mattias Kait (23), Alexandru Dobre (90+7), respectiv Dmitro Iusov (6). Arbitru: Robert Avram (Piteşti); arbitri asistenţi: Alexandru Cerei (Cluj-Napoca), Ioan Alexandru Corb (Satu Mare); al patrulea oficial: Sorin Vădana (Cluj-Napoca) Arbitru video: Ovidiu Haţegan (Arad); arbitri asistenţi: Doru Claudiu Lucaciu (Cluj-Napoca) Observatori: Adrian Vidan (Bucureşti) - CCA, Ion Marin (Bucureşti) - LPF

Dinamo Bucureşti - ASC Oţelul Galaţi 1-0 (0-0), Stadion Arcul de Triumf - Bucureşti A marcat: Astrit Selmani (90+8 - penalty). Arbitru: Andrei Moroiţă (Ploieşti); arbitri asistenţi: Ionel Valentin Dumitru (Gherghiţa/Prahova), Nicuşor Marin (Suseni/Argeş); al patrulea oficial: Vlad Baban (Iaşi) Arbitru video: Ionuţ Coza (Cernica/Ilfov); arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe) Observatori: Eduard Dumitrescu (Piteşti) - CCA, Mircea Călin (Bucureşti) - LPF

Miercuri 5 februarie

FC CFR 1907 Cluj - AFC Hermannstadt 1-0 (1-0), Stadion ''Dr. Constantin Rădulescu'' - Cluj-Napoca A marcat: Louis Munteanu (43). Arbitru: Bogdan Dumitrache; arbitri asistenţi: Vasile Marinescu, Ionuţ Traian Neacşu (toţi din Bucureşti); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe) Arbitru video: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitru asistent video: Florin Ovidiu Mazilu (Satu Mare) Observatori: Octavian Şovre (Satu Mare) - CCA, Ioan Mărginean (Alba Iulia) - LPF

Universitatea Craiova - FC Universitatea Cluj 1-0 (1-0), Stadion ''Ion Oblemenco'' - Craiova A marcat: Alexandru Mitriţă (10 - penalty). Dan Nistor (Universitatea Cluj) a ratat un penalty în min. 42 (a apărat Laurenţiu Popescu). Cartonaş roşu: Iulian Cristea (Universitatea Cluj) 54. Arbitru: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş); arbitri asistenţi: Mircea Orbuleţ (Bucureşti), Romică Bîrdeş (Piteşti); al patrulea oficial: Ovidiu Robu (Chitila) Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti) Observatori: Irina Mîrţ (Bucureşti) - CCA, Romolus Gabor (Hunedoara) - LPF

Joi 6 februarie

FC Politehnica Iaşi - AFC UTA Arad (Stadion ''Emil Alexandrescu'' - Iaşi, 16:00)

ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - FC Farul Constanţa (Arena Sepsi OSK - Sfântu Gheorghe, 18:00)

FC Petrolul Ploieşti - FC FCSB (Stadion ''Ilie Oană'' - Ploieşti, 20:30)

Clasament

Universitatea Cluj 25 12 8 5 36-21 44

Dinamo 25 11 11 3 35-21 44

CFR Cluj 25 11 10 4 42-29 43

Universitatea Craiova 25 11 9 5 39-24 42

FCSB 24 11 9 4 35-23 42

Rapid 25 9 11 5 30-23 38

Petrolul Ploieşti 24 8 11 5 27-24 35

Sepsi OSK 24 9 7 8 32-26 34

FC Hermannstadt 25 8 7 10 27-34 31

Oţelul Galaţi 25 6 10 9 19-25 28

Farul 24 6 10 8 24-32 28

UTA 24 6 9 9 23-26 27

Unirea Slobozia 25 7 4 14 26-41 25

FC Botoşani 25 5 8 12 21-33 23

Poli Iaşi 24 6 4 14 22-40 22

Gloria Buzău 25 5 4 16 23-39 19