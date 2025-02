Sport Alexandru Mitriță, aproape de plecarea de la Craiova. Mirel Rădoi confirmă







"Bijuteria" Universității Craiova, Alexandru Mitriță, va pleca cel mai probabil din Bănie la vară. Mirel Rădoi afirmă că nici dacă și-ai propune, oltenii nu-l mai pot ține în România.

Mirel Rădoi l-a lăudat pe Aelxandru Mitriță, pe care l-a avut adversar și în Arabia Saudită, și nu uită că tricolorul i-a însvris un gol fabulos în meciul direct.

"Eu l-am avut adversar în Arabia Saudită și mi-a dat un gol incredibil. I-am zis, după meci: 'Te-ai găsit tocmai cu mine?'. Mi-a dat un gol din voleu, în vinclu, portarul n-a avut ce să facă", a povestit antrenorul Universității.

Va pleca în străinătate

Mirel Rădoi e convins că Alexandru Mitriță nu mai poate fi ținut încă un sezon la Craiova.

"Easte foarte clar că ar fi jucat numai în străinătate dacă se năștea acolo. Sper să termine în ritmul acesta sezonul. E clar că, la vară, și dacă vom vrea să-l mai ținem la Craiova, nu vom putea", a explicat tehnicianul.

De altfel, Mirel Rădoi l-a avut sub îndrumarea sa pe Alexandru Mitriță la echipa națională.

"Am avut nenumărate discuții cu Gică Hagi despre el când l-am adus la națională. El era la juniori. Nimeni nu poate să-i conteste calitățile.

Noi vom încerca să-l ajutăm, pentru că este un jucător special”, a adăugat antrenorul Universității Craiova.

A fost cel mai bun

Alexandru Mitriță a fost de departe cel mai bun jucător al oltenilor în acest sezon. A marcat de 11 ori și a oferit 5 assist-uri în 22 de meciuri.

În ultima etapă, Universitatea Craiova a învins Poli Iași cu 4-1, în Superligă, iar Alexandru Mitriță a marcat două goluri fabuloase.

”Nu vrea să par arogant deloc, dar așa am vrut să trag la primul gol. Important e că am marcat, că am câștigat. Trebuia să avem o reacție după ultimele două meciuri", a declarat fotbalistul la finalul întâlnirii.

Au meci dificil mâine

Pe olteni îi așteaptă un meci infernal mâine, când vor înfrunta liderul, Universitatea Cluj, de la ora 20.30, pe stadionul Ion Oblemenco.

Universitatea Craiova ocupă, în acest moment, locul 5, cu 39 de puncte, la 5 "lungimi" de primul loc.