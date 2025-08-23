Chelsea spulberă West Ham cu 5-1. Presiune uriașă pe Potter
- Iulia Moise
- 23 august 2025, 07:57
Chelsea a obținut o victorie categorică în Premier League, impunându-se cu 5-1 pe terenul lui West Ham, într-un meci în care absența lui Cole Palmer nu s-a simțit, potrivit AP News.
Partida a accentuat criza în care se află formația pregătită de Graham Potter, tehnician aflat sub presiune tot mai mare după un start de sezon dezastruos.
Chelsea profită de haosul defensiv al gazdelor
Confruntarea de pe Stadionul Olimpic a început cu emoții pentru „albaștri”, după ce Cole Palmer s-a accidentat în încălzire și a fost retras de pe foaie.
West Ham a părut să profite rapid, deschizând scorul printr-un șut spectaculos de la distanță al brazilianului Lucas Paquetá, în minutul 6. Totuși, avantajul gazdelor nu a rezistat, Chelsea revenind rapid în joc.
Prima reușită a londonezilor a venit în minutul 15, când Joao Pedro a reluat cu capul după o deviere a lui Cucurella din corner. La scurt timp, în minutul 23, Pedro a oferit pasa decisivă pentru Neto, care a înscris simplu, aducând pentru prima dată oaspeții în avantaj.
În minutul 34, tânărul brazilian Estevão, aflat la debut ca titular, a pătruns decisiv pe partea dreaptă și a centrat perfect pentru Enzo Fernández, care a dus scorul la 3-1.
Debut memorabil pentru Estevão
La doar 18 ani, Estevão a fost una dintre revelațiile serii. Venit de la Palmeiras, sud-americanul a demonstrat maturitate în joc și a contribuit direct la succesul echipei sale.
El a fost cel care a destabilizat permanent defensiva lui West Ham, fiind recompensat cu aprecieri atât din partea colegilor, cât și din partea fanilor. Marc Cucurella l-a descris drept „un jucător foarte matur pentru vârsta lui, cu un joc impresionant”.
Între timp, West Ham s-a prăbușit total după pauză. În minutul 54, Moisés Caicedo a înscris al patrulea gol, profitând de o ieșire greșită a portarului Hermansen la o lovitură de colț.
Doar patru minute mai târziu, Trevoh Chalobah a marcat pentru 5-1, din nou după un corner, moment care a provocat plecarea în masă a fanilor gazdă din tribune.
Chelsea domină, Potter sub presiune
Rezultatul nu doar că a adus trei puncte importante pentru Chelsea, dar a adâncit criza lui West Ham și a antrenorului Graham Potter.
Tehnicianul englez, aflat deja sub critici după înfrângerea din prima etapă, a recunoscut responsabilitatea: „Trebuie să fac mai mult, să fim mai buni. Îmi asum responsabilitatea pentru acest rezultat.”
Reacțiile din tabăra gazdelor au fost la fel de dure. Căpitanul Jarrod Bowen s-a declarat „furios” și a acuzat lipsa unor principii de bază în jocul echipei.
„Fiecare trebuie să se uite în oglindă și să fie sincer”, a spus el. Situația îl lasă pe Potter într-o poziție tot mai fragilă, mai ales după ce sezonul trecut West Ham a terminat doar pe locul 14.
