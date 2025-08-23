Sport Chelsea spulberă West Ham cu 5-1. Presiune uriașă pe Potter







Chelsea a obținut o victorie categorică în Premier League, impunându-se cu 5-1 pe terenul lui West Ham, într-un meci în care absența lui Cole Palmer nu s-a simțit, potrivit AP News.

Partida a accentuat criza în care se află formația pregătită de Graham Potter, tehnician aflat sub presiune tot mai mare după un start de sezon dezastruos.

Confruntarea de pe Stadionul Olimpic a început cu emoții pentru „albaștri”, după ce Cole Palmer s-a accidentat în încălzire și a fost retras de pe foaie.

West Ham a părut să profite rapid, deschizând scorul printr-un șut spectaculos de la distanță al brazilianului Lucas Paquetá, în minutul 6. Totuși, avantajul gazdelor nu a rezistat, Chelsea revenind rapid în joc.

Prima reușită a londonezilor a venit în minutul 15, când Joao Pedro a reluat cu capul după o deviere a lui Cucurella din corner. La scurt timp, în minutul 23, Pedro a oferit pasa decisivă pentru Neto, care a înscris simplu, aducând pentru prima dată oaspeții în avantaj.

În minutul 34, tânărul brazilian Estevão, aflat la debut ca titular, a pătruns decisiv pe partea dreaptă și a centrat perfect pentru Enzo Fernández, care a dus scorul la 3-1.

La doar 18 ani, Estevão a fost una dintre revelațiile serii. Venit de la Palmeiras, sud-americanul a demonstrat maturitate în joc și a contribuit direct la succesul echipei sale.

El a fost cel care a destabilizat permanent defensiva lui West Ham, fiind recompensat cu aprecieri atât din partea colegilor, cât și din partea fanilor. Marc Cucurella l-a descris drept „un jucător foarte matur pentru vârsta lui, cu un joc impresionant”.

Între timp, West Ham s-a prăbușit total după pauză. În minutul 54, Moisés Caicedo a înscris al patrulea gol, profitând de o ieșire greșită a portarului Hermansen la o lovitură de colț.

Doar patru minute mai târziu, Trevoh Chalobah a marcat pentru 5-1, din nou după un corner, moment care a provocat plecarea în masă a fanilor gazdă din tribune.

Rezultatul nu doar că a adus trei puncte importante pentru Chelsea, dar a adâncit criza lui West Ham și a antrenorului Graham Potter.

Tehnicianul englez, aflat deja sub critici după înfrângerea din prima etapă, a recunoscut responsabilitatea: „Trebuie să fac mai mult, să fim mai buni. Îmi asum responsabilitatea pentru acest rezultat.”

Reacțiile din tabăra gazdelor au fost la fel de dure. Căpitanul Jarrod Bowen s-a declarat „furios” și a acuzat lipsa unor principii de bază în jocul echipei.

„Fiecare trebuie să se uite în oglindă și să fie sincer”, a spus el. Situația îl lasă pe Potter într-o poziție tot mai fragilă, mai ales după ce sezonul trecut West Ham a terminat doar pe locul 14.