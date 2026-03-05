Social

CFR modernizează 44 km de cale ferată, între Craiova și Caransebeș

CFR modernizează 44 km de cale ferată, între Craiova și Caransebeș
Din cuprinsul articolului

Potrivit companiei CFR SA, contractul pentru consultanța și supervizarea proiectării și execuției lucrărilor de reabilitare a tronsonului Filiași – Igiroasa, parte din magistrala Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș, a fost câștigat de Asocierea MGGP (lider) – KONSENT – MGGP ENGINEERING S.R.L., cu o ofertă de 12.115.059,80 lei, fără TVA.

CFR modernizează 44 km de cale ferată

Reabilitarea vizează modernizarea infrastructurii și a sistemelor feroviare, permițând trenurilor de marfă să circule cu 100–120 km/h, iar celor de călători cu 120–160 km/h.

„În data de 04.03.2026, a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) Raportul Procedurii pentru contractul având ca obiect «Servicii de Consultanță și Supervizare a proiectării și execuției lucrărilor pentru Reabilitarea magistralei Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean» – LOT 2: Filiași (Cap Y) – Igiroasa (Cap Y), km 286+735 – km 331+000. Comunicările privind rezultatul au fost transmise ofertanților.

CFR

CFR. Sursă foto: Facebook

După expirarea termenului legal de 10 zile pentru depunerea contestațiilor, în absența acestora, contractul poate fi semnat”, se arată în comunicatul CFR SA.

Ce vizează contractul

Contractul vizează servicii de coordonare, consultanță și supervizare pe tronsonul de 44,265 km, care se află pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, în județul Dolj. Rolul supervizorului va fi să asigure implementarea corectă a soluțiilor tehnice, respectarea standardelor de calitate și siguranță, precum și conformitatea cu prevederile contractuale și normele tehnice feroviare.

CFR Calatori

CFR Calatori. Sursă foto: Facebook/CFRCalatori

Modernizarea tronsonului urmărește nu doar creșterea vitezei trenurilor, ci și eliminarea blocajelor, creșterea capacității de tranzit, reducerea timpilor de parcurs și îmbunătățirea accesului la rețeaua TEN-T. De asemenea, proiectul va contribui la creșterea siguranței circulației, reducerea emisiilor de carbon și a consumului de energie electrică.

Când vor fi gata lucrările

Durata totală a contractului este de 183 de luni: 12 luni pentru proiectare, 48 de luni pentru execuția lucrărilor, 120 de luni pentru garanție și notificarea defectelor, și 3 luni pentru etapa post-garanție și închiderea contractuală.

Oferta câștigătoare a fost selectată conform criteriului „cel mai bun raport calitate-preț”, obținând 100 de puncte și o valoare de 12.115.059,80 lei, fără TVA.

Proiectul face parte din Master Planul General de Transport al României și este propus pentru finanțare prin Programul Transport 2021–2027, din bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și din alte surse legale, în limita sumelor aprobate anual în programele de investiții publice.

