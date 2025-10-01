CFR acuză statul că nu și-a plătit datoriile. Circulația trenurilor ar putea fi blocată

CFR Călători avertizează că activitatea feroviară ar putea fi paralizată, acuzând Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) că nu a achitat compensațiile aferente serviciului public de transport de călători și subvențiile acordate de stat pentru facilitățile de călătorie cu trenul. „Orice decizie prin care ARF nu îşi respectă atribuţiile legale riscă să ducă la blocarea circulaţiei trenurilor CFR Călători şi a sistemului feroviar”, avertizează compania într-un comunicat.

CFR Călători acuză Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) că nu respectă obligațiile financiare asumate prin contract, fapt ce afectează grav activitatea operatorului feroviar. Potrivit companiei, sumele primite în 2025 pentru compensația serviciului public de transport feroviar sunt cu 20% mai mici decât în 2024, ceea ce înseamnă o reducere semnificativă a fondurilor necesare pentru funcționare și investiții. Situația este considerată de CFR Călători o încălcare directă a legislației care reglementează serviciul public de transport.

Pe lângă compensațiile diminuate, compania reclamă și întârzieri mari în decontarea facilităților acordate anumitor categorii sociale – elevi, studenți, pensionari sau veterani – care beneficiază de reduceri la transportul feroviar. Lipsa acestor plăți, potrivit conducerii CFR, pune o presiune suplimentară asupra bugetului și afectează capacitatea companiei de a asigura condiții optime pentru pasageri.

„Doar în ultima perioadă, valoarea facilităţilor nedecontate de către ARF până în acest moment se ridică la suma de 135 de milioane de lei. În aceste condiţii, CFR Călători NU are cum să nu înregistreze datorii scadente şi întârzieri la plata furnizorilor. Rolul Autorităţii pentru Reforma Feroviară este major în ceea ce priveşte funcţionarea optimă a sistemului feroviar în România”, a mai precizat compania în comunicatul emis.

Compania de stat avertizează că întârzierile și neplata compensațiilor de către Autoritatea pentru Reformă Feroviară pot avea consecințe grave asupra funcționării întregului sistem feroviar. Lipsa fondurilor afectează direct capacitatea CFR Călători de a-și onora obligațiile față de furnizori, de a asigura mentenanța garniturilor și de a menține circulația trenurilor în condiții normale. În plus, compania subliniază că astfel de disfuncționalități pot genera întârzieri masive și pot pune în pericol siguranța pasagerilor.

Reprezentanții CFR Călători transmit că rolul ARF este esențial pentru stabilitatea transportului feroviar și că orice abatere de la responsabilitățile legale asumate subminează întregul sistem public de transport. În lipsa unei intervenții rapide din partea autorităților, compania avertizează că există riscul unei crize operaționale care ar putea afecta grav mobilitatea națională.