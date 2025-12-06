Cererile pentru compensații la energie, verificate pas cu pas înainte de aprobare

Republica Moldova. Cererile depuse pentru programul „Ajutor la contor” sunt acum în plin proces de verificare, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS). Instituția precizează că perioada de aplicare pentru luna noiembrie s-a încheiat pe 28 noiembrie, iar fiecare solicitare este analizată printr-un mecanism tehnic complex, care conectează peste 11 baze de date naționale și sisteme informatice.

Potrivit MMPS, verificările încep cu analiza veniturilor declarate. Serviciul Fiscal de Stat confirmă salariile, veniturile independente, dividendele și dobânzile bancare. În sezonul rece 2025–2026, regulile sunt mai stricte: solicitările sunt respinse dacă persoana a obținut dividende ce depășesc 300.000 de lei sau dobânzi mai mari de 4.000 de lei pe parcursul anului precedent.

Ulterior, dosarul fiecărui solicitant trece printr-o serie de verificări suplimentare. Casa Națională de Asigurări Sociale validează prestațiile sociale, furnizorii transmit istoricul de consum la energie, iar băncile confirmă existența unui credit ipotecar acolo unde este cazul. Sunt analizate și date privind perioada de ședere în Republica Moldova, componența gospodăriei, statutul persoanelor cu dizabilități, înregistrarea la șomaj sau statutul de student, precum și informații referitoare la bunurile imobile deținute.

Pentru a preveni întârzierile sau transferurile eronate, MMPS subliniază că plățile se efectuează exclusiv către carduri sociale active sau conturi bancare valide. „Fiecare cerere este evaluată individual, iar compensațiile sunt calculate transparent pentru toate gospodăriile care întrunesc criteriile”, precizează instituția.

Pentru acest sezon rece, Executivul a aprobat un buget estimat de 2,36 miliarde de lei pentru compensațiile la energie. Peste 780.000 de persoane au depus cereri, cu aproximativ 100.000 mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Noul Regulament reduce plafonul maxim al compensației pentru energia termică de la 1.400 la 1.000 de lei pe lună. Aceeași limită se aplică pentru gaze naturale și energie electrică, în timp ce pentru combustibili solizi plafonul este stabilit la 800 de lei. Noile procente de compensare sunt: 40% pentru energia electrică, 30% pentru încălzirea centralizată, 25% pentru gaze naturale și 15% pentru combustibili solizi.

Totodată, este introdus un criteriu suplimentar de eligibilitate: gospodăriile ale căror membri au obținut dobânzi bancare mai mari de 4.000 de lei pe parcursul anului precedent nu vor beneficia de compensații.

Pentru informații și suport, beneficiarii pot apela linia programului „Ajutor la contor” — 0 8000 5000.

Compensațiile acordate de stat pentru consumul energiei electrice în perioada februarie – decembrie 2025 nu vor mai fi continuate anul viitor. Autoritățile precizează că această măsură a fost una provizorie, finanțată printr-un pachet de sprijin oferit de Uniunea Europeană, destinat gestionării crizei energetice provocate de sistarea livrărilor de gaze prin regiunea transnistreană.

De la începutul acestui an, statul a compensat primii 110 kWh din factura la energia electrică, indiferent dacă cetățenii s-au înregistrat pe platforma guvernamentală compensații.gov.md sau nu. Aceasta înseamnă că pentru consumul de bază, tariful aplicat a fost cel anterior majorării din ianuarie 2025, iar diferența a fost suportată de stat.

De exemplu, consumatorii deserviți de SA FEE-Nord au plătit pentru primii 110 kWh un tarif de 2,48 lei/kWh, iar statul a acoperit diferența până la 4,68 lei/kWh. În cazul agenților economici, Guvernul a compensat 50% din majorarea tarifelor la energie electrică.

Compensațiile au fost plătite din ajutorul de urgență de 250 de milioane de euro acordat de Uniunea Europeană la începutul anului 2025. Aceasta a permis cetățenilor să facă față creșterilor bruște de prețuri în contextul crizei energetice și al sistării gazelor de la Gazprom.