Cererea de rejudecare a procesului Ceaușescu, respinsă definitiv de instanța militară

Instanța militară a decis, miercuri, să respingă cererea de rejudecare a procesului în care Nicolae și Elena Ceaușescu au fost condamnați la moarte în decembrie 1989, au transmis surse judiciare. Mircea Oprean, ginerele și moștenitorul celor doi, susține că sentința a fost dată fără probe și fără ca inculpații să fi beneficiat de un drept real la apărare. „„În baza art.29 alin.5 din Legea nr.47/1992 respinge, ca inadmisibilă, cererea formulată de petentul Oprean Mircea”, se menționează în decizia Curții Militare.

După 35 de ani de la execuția cuplului care a condus România comunistă, profesorul Mircea Oprean a cerut anularea sentinței nr. 1/25.12.1989 pronunțată de Tribunalul Militar Extraordinar, afirmând că verdictul a fost emis în absența oricărei dovezi concrete și cu grave încălcări de procedură.

Fostul soț al Zoei Ceaușescu a declarat în fața instanței că execuția socrilor săi, din ziua de Crăciun 1989, la Târgoviște, a fost făcută fără posibilitatea de apel. În 24 iulie 2024, acesta a înaintat o cerere la Curtea Militară de Apel pentru reluarea procesului, însă judecătorii au trimis cauza către instanța civilă. Ulterior, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că dosarul trebuie soluționat tot de magistrații militari. După trei termene, aceștia au hotărât respingerea cererii formulate de Oprean.

„În baza art.29 alin.5 din Legea nr.47/1992 respinge, ca inadmisibilă, cererea formulată de petentul Oprean Mircea – Ioan privind sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a disp. art.409 Cod procedură penală. Cu recurs în 48 de ore de la pronunțare. II. Respinge, ca inadmisibil, apelul formulat de petentul Oprean Ioan – Mircea împotriva sentinței penale nr.1 din data de 25 decembrie 1989, a Tribunalului Militar Teritorial București, pronunțată în dosarul nr.1/753/1989. Conform art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală obligă petentul la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă", se menționează în decizia Curții Militare.

În aceeași zi, pe 24 iulie 2024, Oprean a depus și o a doua cerere la Curtea Militară de Apel – de această dată, pentru reconstituirea dosarului nr.1/1989 al Tribunalului Militar Excepțional. El a afirmat că dosarul original al procesului Ceaușeștilor a dispărut imediat după redactarea hotărârii de condamnare semnate de judecătorul Gică Popa, la începutul lunii ianuarie 1990.

Procesul celor doi a avut loc în 25 decembrie 1989, între orele 13:20 și 14:40, într-o cameră a unei unități militare din Târgoviște. Capetele de acuzare au vizat genocid – peste 60.000 de victime, subminarea puterii de stat, distrugerea bunurilor obștești, subminarea economiei naționale și tentativa de a părăsi țara cu sume uriașe depuse în bănci străine.

Oprean afirmă că toate aceste acuzații au fost lipsite de probe și că procedura de judecată a fost încălcată în multiple moduri: lipsa actului de sesizare, inexistența urmăririi penale, necomunicarea acuzațiilor, imposibilitatea alegerii apărătorilor și absența dreptului la recurs. De asemenea, amintește că legea de la acea dată interzicea aplicarea pedepsei capitale mai devreme de zece zile după rămânerea definitivă a verdictului.

După deschiderea procesului de către ginerele celor doi dictatori, istoricul Alexandru Groza a declarat pentru TVR Info că acțiunea are o motivație financiară: „E vorba de un motiv pecuniar. Necesitatea de a reintra în posesia bunurilor avute de familia Ceaușescu la momentul din 1989”.

În replică, Mircea Oprean a recunoscut că deține încă unele tablouri valoroase și a susținut că acestea nu provin din infracțiuni: „Mai am tablouri, tablouri chiar valoroase, pe care procuratura a zis că alea sunt din infracțiune. Alea pe care mi le-a dat nu sunt din infracțiune. Nu știu cum și-a dat seama”.

După pronunțarea deciziei, ginerele familiei Ceaușescu s-a declarat dezamăgit și a anunțat că va continua demersurile legale. Acesta susține că procesul din 1989 a fost o execuție politică, fără dovezi și fără drept la apărare:

„Ce om normal nu ar spune că, atunci când învinovățești pe cineva, trebuie să-i demonstrezi vina? În cazul socrilor mei, nu numai că nu le-a fost demonstrată vina, dar au fost lansate niște acuzații monstruoase – de genocid, de subminarea economiei naționale – fără să se probeze cu vreun document. Să existe un document atașat rechizitoriului, prin care să se demonstreze că afirmația este susținută. Să faci asemenea acuzații într-o instanță, să le iei «tale-coale» și să pronunți o astfel de sentință este împotriva oricărui Dumnezeu. Este de neconceput! Oricât de vinovat ar fi cineva, trebuie să demonstrezi că e vinovat”, a declarat profesorul Mircea Oprean.

El a acuzat totodată lipsa de imparțialitate a magistraților militari, afirmând că aceștia protejează sistemul:

„La ce puteam să mă aștept de la o justiție incompetentă, coruptă și manipulată sau manipulabilă? Dacă este vorba de interesele ei, adică ale justiției române, atunci totul este constituțional. Au voie să ceară orice împotriva legiuitorului, împotriva guvernului, împotriva oricui. Ei sunt «stat în stat». În cazul meu însă, cum ar fi putut o instanță militară să-mi dea dreptate, arătând că toate instanțele militare care au judecat această speță au încălcat drepturile oamenilor, au încălcat legea, codul penal și codul de procedură penală?”, a mai spus Oprean.

Deși cererea de rejudecare a fost respinsă după trei termene, Mircea Oprean a anunțat că nu va renunța la luptă:

„Noi nu am fi putut acționa în continuare dacă nu parcurgeam acest pas. Era obligatoriu ca cineva să încerce să obțină un apel la sentința pe care au dat-o ei și care nu a fost definitivă. Ei au respins această acțiune. Va trebui să vedem motivarea. Când o vor publica, vom vedea cum anume au gândit sau dacă au gândit, ori pur și simplu au transpus pe hârtie niște ordine. Vom continua, prin formele pe care le permite codul de procedură penală, demersurile pentru anularea sentinței care a fost dată”, a precizat ginerele Ceaușeștilor.

Prin decizia Curții Militare de Apel, cererea de reluare a procesului soților Ceaușescu – condamnați și executați la 25 decembrie 1989 – a fost respinsă definitiv.