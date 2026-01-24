Social

Celebrele chifteluțe de la IKEA, preparate după secretele dezvăluite de suedezi

Comentează știrea
Celebrele chifteluțe de la IKEA, preparate după secretele dezvăluite de suedeziChiftele. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

IKEA a reușit să se remarce în domeniul culinar, deși este producător de mobilă. Celebrele chifteluțe ale suedezilor sunt un deliciu încercat de majoritatea clienților. Chiar și cei care nu achiziționează un produs de masă lemnoasă se opresc pentru a gusta preparatul cunoscut la nivel mondial. Iară rețeta exactă pe care o puteți încerca acasă, conform ikea.com.

Ingrediente pentru chiftele

500 g carne de vită tocată 250 g carne de porc tocată 1 ceapa tocată mărunt 1 catel de usturoi (zdrobit sau tocat) 100 g pesmet 1 ou 5 linguri de lapte sare si piper după gust

Ingrediente pentru sosul de smantana

O linguriță de ulei 40 g unt 40 g făină simplă 150 ml supă de legume 150 ml supă de vită 150 ml de smântână grasă 2 lingurite sos de soia 1 lingurita muștar de Dijon

Etape pentru prepararea chiftelelor

Combinați carnea de vită și carnea tocată de porc până când toate cocoloașele sunt netezite. Adaugați ceapa tocată mărunt, usturoiul, pesmetul, oul și amestecați. Apoi adăugați lapte și sare și piper după gust.

Ce prețuri vor avea gazele după 31 martie 2026. Tarifele reale, explicate de ANRE
Ce prețuri vor avea gazele după 31 martie 2026. Tarifele reale, explicate de ANRE
Dorin Cioabă vrea reprezentare în Consiliul pentru Pace al lui Trump. A început demersurile
Dorin Cioabă vrea reprezentare în Consiliul pentru Pace al lui Trump. A început demersurile
Chiftele

Sursa foto: Pixabay

Luați bucăți mici și rulați în formă de bilă. Acoperiți cu folie alimentară și puneți la frigider timp de 2 ore, acest lucru ajută să se întărească și să-și mențină forma.

Încingeți uleiul la foc mediu într-o tigaie. După acest procedeu, adăugați chiftelele și prăjiți până se rumenesc pe toate părțile. Adăugați într-un vas rezistent la cuptor și acoperiți cu aluminiu. Puneți la cuptor 180°C și gătiți încă 30 de minute.

Pași pentru sosul de smântână suedez

Topiți 40 g de unt într-o tigaie. Se combină cu 40 g de făină simplă, amestecând continuu timp de 2 minute. Se amestecă 150 ml de bulion de legume + 150 ml de supă de vită. Se amestecă 150 ml de smântână grasă, 2 lingurițe de sos de soia și 1 linguriță de muștar Dijon. Puneți la fiert și lăsați sosul să se îngroașe.

Este recomandat să fie servite alături de cartofi.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:13 - Ce prețuri vor avea gazele după 31 martie 2026. Tarifele reale, explicate de ANRE
17:05 - Dorin Cioabă vrea reprezentare în Consiliul pentru Pace al lui Trump. A început demersurile
16:59 - Unirea Principatelor - cum s-a văzut de pe scena teatrelor, la televizor și în cinematografie
16:52 - Cum îl vede Oana Gheorghiu pe Ilie Bolojan: Să știți că zâmbește. Cu Nicușor Dan am fost în aceeași gașcă
16:29 - Celebrele chifteluțe de la IKEA, preparate după secretele dezvăluite de suedezi
16:21 - Nicușor Dan a încălcat regulile de Ziua Micii Uniri la Focșani. A mers pe lângă covorul roșu

HAI România!

A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda

Proiecte speciale