Celebrele chifteluțe de la IKEA, preparate după secretele dezvăluite de suedezi

IKEA a reușit să se remarce în domeniul culinar, deși este producător de mobilă. Celebrele chifteluțe ale suedezilor sunt un deliciu încercat de majoritatea clienților. Chiar și cei care nu achiziționează un produs de masă lemnoasă se opresc pentru a gusta preparatul cunoscut la nivel mondial. Iară rețeta exactă pe care o puteți încerca acasă, conform ikea.com.

500 g carne de vită tocată 250 g carne de porc tocată 1 ceapa tocată mărunt 1 catel de usturoi (zdrobit sau tocat) 100 g pesmet 1 ou 5 linguri de lapte sare si piper după gust

O linguriță de ulei 40 g unt 40 g făină simplă 150 ml supă de legume 150 ml supă de vită 150 ml de smântână grasă 2 lingurite sos de soia 1 lingurita muștar de Dijon

Combinați carnea de vită și carnea tocată de porc până când toate cocoloașele sunt netezite. Adaugați ceapa tocată mărunt, usturoiul, pesmetul, oul și amestecați. Apoi adăugați lapte și sare și piper după gust.

Luați bucăți mici și rulați în formă de bilă. Acoperiți cu folie alimentară și puneți la frigider timp de 2 ore, acest lucru ajută să se întărească și să-și mențină forma.

Încingeți uleiul la foc mediu într-o tigaie. După acest procedeu, adăugați chiftelele și prăjiți până se rumenesc pe toate părțile. Adăugați într-un vas rezistent la cuptor și acoperiți cu aluminiu. Puneți la cuptor 180°C și gătiți încă 30 de minute.

Topiți 40 g de unt într-o tigaie. Se combină cu 40 g de făină simplă, amestecând continuu timp de 2 minute. Se amestecă 150 ml de bulion de legume + 150 ml de supă de vită. Se amestecă 150 ml de smântână grasă, 2 lingurițe de sos de soia și 1 linguriță de muștar Dijon. Puneți la fiert și lăsați sosul să se îngroașe.

Este recomandat să fie servite alături de cartofi.