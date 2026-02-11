Cele mai romantice destinații pentru Valentine’s Day. Merită vizitate pe 14 februarie

Valentine’s Day se apropie, iar cuplurile din întreaga lume caută locuri spectaculoase pentru a petrece clipe unice împreună. Fie că este vorba despre o escapadă într-un oraș romantic, o vacanță la malul mării sau o experiență în natură, există destinații care promit momente de neuitat și amintiri care rămân pentru totdeauna, potrivit thewomtravel.

Nu putea lipsi din topul destinațiilor romantice Paris, capitala Franței. Renumit pentru atmosfera sa boemă, cafenelele pitorești și monumentele iconice, Parisul oferă cuplurilor oportunități nelimitate pentru experiențe romantice.

O plimbare pe malurile Senei, o cină la un restaurant cochet din Montmartre sau o vizită la Turnul Eiffel la apusul soarelui sunt doar câteva dintre activitățile care transformă orașul într-un decor de poveste.

O altă destinație clasică pentru Valentine’s Day este Veneția, cu canalele sale pitorești și gondolele legendare. O plimbare într-o gondolă pe Canal Grande, în timp ce trec pe lângă palate istorice și poduri elegante, creează o experiență intimă și memorabilă. Orașul italian este perfect pentru cuplurile care caută combinația între istorie, artă și romantism autentic.

Pentru cei care preferă o atmosferă mediteraneană, Santorini oferă peisaje spectaculoase și apusuri care îți taie respirația. Casele albe cu acoperișuri albastre, străduțele înguste și terasele cu vedere la mare fac din insula grecească o alegere ideală pentru cuplurile care vor să combine relaxarea cu romantismul.

Un apus văzut de pe terasa unui hotel sau o cină cu preparate tradiționale grecești poate fi momentul perfect de Valentine’s Day.

Pentru o experiență diferită, Kyoto în Japonia oferă o combinație unică între natură și cultură. În luna februarie, orașul este mai liniștit, iar grădinile japoneze, templele vechi și străduțele pietruite creează un cadru intim pentru cupluri. O plimbare printre cireșii în floare sau participarea la o ceremonie tradițională a ceaiului poate fi o experiență romantică autentică și de neuitat.

Pentru iubitorii de orașe cu arhitectură istorică și atmosferă medievală, Praga reprezintă o alegere excelentă. Castelul Praga, podul Carol și străduțele pietruite ale orașului vechi oferă un decor perfect pentru o escapadă de Valentine’s Day. Cafenelele cu atmosferă intimă și restaurantele elegante completează experiența unui oraș care pare desprins dintr-o poveste.

Pentru cuplurile care doresc ceva diferit, Marrakech oferă un mix între exotism, cultură și lux. Piețele pline de culoare, grădinile luxuriante și riadurile tradiționale creează o atmosferă intimă și fascinantă. O plimbare cu caleșca sau o cină în stil marocan, în lumina felinarelor, poate transforma Valentine’s Day într-o experiență memorabilă și plină de romantism.

Cei care visează la relaxare completă și peisaje tropicale pot alege Bali. Plajele cu nisip fin, resorturile de lux și ceremoniile tradiționale balineze oferă o experiență romantică autentică. Cuplurile pot combina relaxarea la spa, plimbările pe malul mării și cinele romantice cu apusuri spectaculoase, creând amintiri care durează o viață.

Pentru iubitorii de orașe vibrante, Barcelona reprezintă o opțiune excelentă. Arhitectura lui Gaudí, tapas-urile delicioase și plajele însorite fac din orașul catalan un loc ideal pentru o escapadă de Valentine’s Day. Serile pe promenada de la malul mării sau plimbările prin cartierele istorice adaugă o notă romantică vizitei.