Cele mai eficiente metode de-a scăpa de marile bătăi de cap provocare de înfundarea scurgerilor

Cele mai eficiente metode de-a scăpa de marile bătăi de cap provocare de înfundarea scurgerilorChiuveta. Sursa foto: Pixabay
Apa din toaletă refuză să se scurgă? Simțiți mirosuri neplăcute provenind de la sistemul de instalații sanitare din casa sau de la locul de muncă? Auziți zgomote ciudate venind de la țevile din bucătărie sau baie? Apa se scurge încet din chiuveta de bucătărie, duș sau lavoar? Dacă da, problema este, fără îndoială, o țeavă de scurgere înfundată, conform rbourbonnais.ca. 

Grămezi de păr, săpun, grăsime, reziduuri alimentare și alte resturi pot înfunda cu ușurință sistemul de țevi din casa dumneavoastră. Pentru a preveni agravarea problemei, ar trebui să vă desfundați țevile.

Nerespectarea acestei proceduri ar putea duce la inundații sau la un reflux puternic de apă uzată, ceea ce ar putea să provoace reparații foarte costisitoare. Pentru a desfunda țevile definitiv, apelați la serviciile unei firme de instalații sanitare profesioniste, astfel încât să puteți recâștiga rapid utilizarea deplină a băii sau bucătăriei dumneavoastră. Pe de altă parte, dacă preferați să încercați să vă desfundați singur țevile, iată câteva sfaturi care vă vor ajuta să o faceți eficient.

Scurgere chiuvetă

Scurgere chiuvetă. Sursă foto: Pixabay

1. O ventuză

O ventuză este un instrument esențial, care poate fi foarte util pentru desfundarea unei țevi de scurgere. Plasați-o peste orificiul de scurgere și mișcați-o în sus și în jos pentru a crea presiune și aspirație alternativă. Continuați să mișcați în acest fel până când apa începe să se scurgă normal.

2. Un șervețel pentru toaletă

Un șervețel pentru toaletă constă într-o spirală metalică lungă și flexibilă, în formă de tirbușon sau o perie mică la capăt. Pentru a îndepărta orice resturi acumulate prinse în țeava de scurgere, introduceți șervețelul în orificiul de scurgere și rotiți-l înainte și înapoi pentru a da drumul ghemotocului acumulat.

3. Produse naturale

Cel mai ecologic mijloc de desfundare a unei țevi este utilizarea unei substanțe naturale, cum ar fi bicarbonatul de sodiu, oțetul sau apa clocotită. După îndepărtarea apei stagnante, turnați bicarbonat de sodiu în scurgere, apoi oțet. Aceasta va declanșa o reacție chimică efervescentă, care va mișca resturile acumulate. În loc de oțet, puteți turna și apă clocotită în scurgere și o puteți lăsa să stea aproximativ patruzeci de minute.

4. Produse chimice

Substanțele chimice speciale pentru desfundarea scurgerilor reprezintă o altă soluție eficientă. Cu toate acestea, trebuie să fiți foarte atenți să vă protejați mâinile și ochii atunci când utilizați aceste substanțe. După ce ați îndepărtat apa stagnantă, turnați produsul chimic în scurgerea înfundată. Acesta va dizolva rapid resturile acumulate, permițând apei să curgă din nou. Problema este că folosite de multe ori, aceste substanțe distrug instalațiile sanitare.

 

