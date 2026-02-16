Giovanni Becali, ordine și disciplină după gratii. Ce a făcut omul de afaceri

Giovanni Becali a povestit că statul după gratii l-a învățat să conviețuiască, dar și să se impună. Nu de alta, dar până și toaleta era în aceiași cameră, deci igiena era și ea necesară.

Omul de afaceri a fost extrem de organizat după gratii. ”Am avut un personaj undeva la un arest, tot așa ca tine, mare. Și acolo își faci nevoile cu perdea. Și atunci, măi, dacă tot a picurat, ia mopul și dă cu mopul.

Eu eram vipul acolo, nu el. Omul a vrut să facă fițe, Dar i-am zis: ia mopul că aici e ordine și disciplină. A luat mopul și a șters”, a povestit impresarul.

Pe de altă parte acesta a povestit că dacă știi cum să te comporți, atunci oamenii te tratează frumos. ”Pușcăria ți-o faci tu singur cum vrei. Dacă ești băiat deștept și dai respect, mai ales dacă ești și puțin popular cum eram eu, erai respectat.

Dacă se iese la 48 de ani la pensie, ei erau tineri tot, gardienii. Găseai greu mai în vârstă. Și ei îmi spuneau nea Giovanni. Toți îmi spuneau. Toți sunt civilizați, că au cel puțin un liceu. Nu e cazul să te dai mare”, a mai spus el.

Afirmațiile lui George becali l-au cam scos din sărite pe Giovanni. ”Mie nu mi-a plăcut de vără-meu de Gigi, că făcea: ”îmi curățați voi camera”. Păi după ce că ți-au făcut toate plăcerile, de ce să își bați joc de oamenii aceia? Eu nu am să spun așa ceva pentru că am respect și am primit respect. La televizor a spus asta Gigi. Vezi tu, oricât de bogat ești, oricât de sus lângă Dumnezeu, există instituții și instituții.

Cea mai mare dovadă de respect a fost legată de camera mea. Am făcut o hârtie la comandat și i-am spus: eu am nevoie de toaleta normală că nu pot folosi toaleta turcească. Nu pot fizic. Și imediat m-a ajutat să fac o toaletă pentru mine cu perdea”, a mai povestit acesta.