Ciclonul Byron mătură România. Alerte meteorologice emise de ANM

România va fi lovită în orele următoare de ciclonul Byron, conform prognozei actualizată de Administrația Națională de Meteorologie. Același fenomen meteo puternic a afectat Grecia, unde a provocat închiderea școlilor, perturbarea transporturilor și inundații severe. Fenomenul avansează spre sudul și estul României, aducând rafale intense de vânt, precipitații și o serie de avertizări emise de meteorologi.

Sâmbătă, rafalele pot ajunge la 65 km/h în regiunile aflate sub cod galben, iar duminică vremea rămâne predominant închisă, cu ploi trecătoare și temperaturi apropiate de normalul perioadei. ANM a emis o nouă avertizare cod galben pentru intervalul 5 decembrie, ora 23 – 6 decembrie, ora 08.

Pentru Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei este în vigoare un alt cod galben între 6 decembrie, ora 08 – 20, cu intensificări de vânt ce pot atinge 50…65 km/h.

„Avem două atenționări cod galben vizând vântul: una valabilă până la ora 20 pentru Dobrogea, unde intensificările vântului vor atinge viteze de 50–65 km/h. În această zonă intră și Capitala, iar aici vântul va continua să fie destul de intens. La noapte, vântul va înceta treptat, însă rămâne de interes pentru zona litoralului până la sfârșitul zilei de mâine.

Activitatea ciclonului Byron ajunge să se manifeste la limită și în partea de sud a României, pe de o parte prin precipitațiile pe care le vom avea astăzi în regiunile sudice. Pe de altă parte, vorbim și despre temperaturi în scădere, chiar dacă rămânem cu un regim termic peste normalul acestei perioade. Temperaturile vor fi simțitor mai reci decât ieri. În partea de vest vor mai urca puțin, urmând ca mâine aceste valori mai scăzute să se resimtă în toată țara”, a declarat directorul de prognoză ANM, Florinela Georgescu, la Digi24.

Pe parcursul weekendului, sudul și estul țării vor resimți cel mai puternic influența ciclonului, însă efectele se vor extinde treptat. Temperaturile scad față de ziua precedentă, iar valorile mai ridicate din vest vor lăsa loc, mâine, unei răciri generalizate la nivel național. Precipitațiile vor fi în general slabe, dar vântul rămâne principalul element meteo problematic.

În Capitală, vineri va fi vântoasă, mai ales după-amiaza și noaptea, când rafalele pot ajunge la 50…55 km/h. Cerul se va menține acoperit, cu posibilitatea unor ploi slabe în a doua jumătate a intervalului. Temperaturile se vor situa între 10…11 grade la amiază și aproximativ 6 grade noaptea.