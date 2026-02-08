Social

Cele mai ciudate animale din lume. Arată ca niște creaturi dintr-un film SF

Axolot mexican. Sursa foto Captură video
Cele mai ciudate animale din lume. Natura poate fi surprinzătoare, amuzantă sau chiar bizară. Unele animale arată ca niște creaturi dintr-un film SF, iar comportamentele lor par imposibile. De la adâncurile oceanelor până la pădurile Australiei, planeta noastră este plină de viețuitoare care sfidează imaginația, potrivit Factend.

Cele mai ciudate animale din lume

Un exemplu faimos este axolotlul mexican. Acest amfibian trăiește în lacurile din jurul Mexico City-ului și este supranumit „peștele care nu crește niciodată”. Axolotlul păstrează caracteristicile de larvă toată viața, inclusiv branhii externe care arată ca niște pene roșii.

Ceea ce îl face și mai uimitor este capacitatea de a-și regenera membrele, inima sau chiar părți ale creierului. Din păcate, populațiile lui sunt pe cale de dispariție.

În adâncurile oceanului trăiește peștele blob, cunoscut pentru aspectul său „trist” și gelatinos. La adâncime arată normal, dar când este scos la suprafață, corpul său moale se deformează. Această creatură a devenit faimoasă pe internet datorită înfățișării sale aproape extraterestre.

Peștele Blob.

Peștele Blob. Sursa foto Captură video

O altă vietate fascinantă este caracatița mimic din Australia. Aceasta poate să-și schimbe culoarea, forma și textura pielii pentru a imita alte animale, cum ar fi pești, șerpi de mare sau scorpioni de mare. Este un adevărat maestru al camuflajului și al supraviețuirii.

Alte vietăți amuzante

Pe uscat, pangolinul atrage atenția prin solzii săi asemănători cu cei ai unui dragon. Când se simte amenințat, se poate încolăci într-o minge aproape impenetrabilă. Pangolinii sunt vânați pentru carne și solzi, iar acest lucru îi face una dintre cele mai amenințate specii de mamifere.

Pangolin

Pangolin. Sursa foto Captură video

Un alt exemplu ciudat este narvalul, supranumit „unicornul oceanului”. Masculii au un colț lung și spiral, care poate depăși doi metri. Acest „corn” este de fapt un dinte, plin de terminații nervoase, folosit pentru a simți mediul înconjurător și pentru a arăta dominanță.

Narval

Narval. Sursa foto Wikipedia

Alte exemple

Printre insecte, păianjenul cu nas de porc din Madagascar pare desprins dintr-un film horror. Are ochi mari și o față care seamănă cu a unui porc, dar este complet inofensiv pentru oameni. Aspectul său ciudat îl face popular printre iubitorii de natură.

Chiar și mamiferele obișnuite pot părea ciudate. Vombatul cu fecale pătrate din Australia a devenit faimos pentru excrementele sale cu formă de cub. Acestea nu se rostogolesc și sunt folosite pentru a marca teritoriul. O adaptare bizară, dar foarte eficientă.

