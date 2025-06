Cele două condiții ferme pe care PSD le pune ca să intre la guvernare

Purtătorul de cuvânt al PSD, Florin Manole, a declarat luni, în Parlament, că una dintre problemele majore care blochează negocierile privind viitorul guvern este propunerea de a vinde pachete de acțiuni ale companiilor de stat profitabile.

Potrivit acestuia, PSD se opune categoric acestei idei și consideră că respectivele companii sunt necesare statului, mai ales în domenii strategice precum energia.

PSD nu a decis încă dacă va intra în viitorul guvern. Manole a precizat că decizia finală va fi luată în urma unui referendum intern, organizat după încheierea discuțiilor tehnice și odată cu inițierea negocierilor politice formale.

Florin Manole a menționat că PSD nu este responsabil pentru ritmul lent al negocierilor, subliniind că acestea au fost lansate de Președinția României. Deși unul dintre liderii social-democraților a ținut să devoaleze planul real al lui Grindeanu și al PSD-ului.

„Noi nu am inițiat această procedură. Am fost constructivi, dar nu am stabilit calendarul. Constituția prevede clar procedura, iar PSD o respectă”, a spus Manole.