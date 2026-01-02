Cel puțin șapte oameni au murit în timpul protestelor din Iran. Premierul Netanyahu a ales să tacă

Protestele din Iran au ajuns într-un punct critic: autoritățile au confirmat că cel puțin șapte oameni au murit în timpul manifestațiilor de joi, aflate deja în a cincea zi, generate de creșterea accentuată a prețurilor și de deprecierea severă a monedei naționale. În acest climat tensionat, președintele american Donald Trump a transmis un avertisment deschis conducerii de la Teheran.

În zona de vest a Teheranului, 30 de persoane au fost reținute, fiind acuzate că au tulburat ordinea publică după ce au fost identificate de serviciile de informații. În timpul confruntărilor, mai multe mașini au fost incendiate, iar ciocnirile dintre mulțimile revoltate și forțele de securitate s-au intensificat.

Demonstrațiile care au cuprins mai multe provincii s-au transformat treptat în episoade de violență deschisă. Pe rețelele sociale circulă înregistrări ce surprind scene dure, cu bătăi de stradă și intervenții brutale.

Valul de nemulțumire a ajuns în peste 50 de orașe, iar structurile de ordine par depășite de situație, fiind imposibil să intervină simultan în toate punctele unde izbucnesc proteste.

În fața acestor evoluții, liderul american a ales un mesaj dur:

„Dacă Iranul împușcă și ucide violent protestatari pașnici, așa cum este obiceiul lor, Statele Unite ale Americii îi vor veni în ajutor. Suntem pregătiți și gata de acțiune”, a spus Donald Trump.

Un cont de social media administrat de Ministerul israelian de Externe a publicat, joi, mesaje în limba persană, declarativ favorabile protestatarilor. Printre postări se află și o imagine cu leul și soarele — simboluri folosite înainte de Revoluția Islamică din 1979 — însoțită de mesajul: „Ridicarea leilor și leoaicelor iraniene pentru a lupta împotriva întunericului. Lumina învinge întunericul”.

Într-o altă postare, liderii regimului sunt prezentați ca fiind speriați, iar textul precizează: „Calendarul distrugerii pe care îl stabiliseră pentru Israel a fost acum stabilit pentru ei înșiși”. Mai mulți membri ai guvernului israelian au preluat mesajul public.

Ministrul Științei și Tehnologiei, Gila Gamliel, a difuzat un clip video și a vorbit despre o posibilă prăbușire a regimului de la Teheran: „Protestele voastre, ale femeilor și bărbaților, ale tinerilor și studenților, ale mamelor și taților, sunt justificate. Regimul slăbește în fiecare zi, iar acestea sunt ultimele sale momente”, a spus ea în limba engleză. „Alături de poporul Iranului”. Anterior, aceeași politiciană apăruse purtând o șapcă inscripționată „Make Iran Great Again”, făcând trimitere la Reza Pahlavi, fiul fostului șah.

Ministrul pentru Afaceri ale Diasporei, Amichai Chikli, a transmis la rândul său un mesaj, postând o imagine — aparent creată cu ajutorul inteligenței artificiale — cu protestatari care flutură steagul cu leul și soarele, alături de textul: „Sunt alături de poporul Iranului”.

Deși în trecut a vorbit deschis în sprijinul protestatarilor iranieni, Benjamin Netanyahu a ales această dată să nu intervină public.

Presa israeliană notează că premierul se teme că orice poziție explicită ar putea fi folosită de Teheran pentru a justifica eventuale acțiuni împotriva Israelului, mutând atenția de la criza economică internă.

Actualele demonstrații sunt considerate cele mai mari de la izbucnirea mișcărilor din 2022, declanșate după moartea Mahsei Amini în custodia poliției morale. Și atunci, violențele au dus la victime și arestări, iar regimul a fost contestat mai puternic ca oricând în ultimii ani.

Acum, nemulțumirile se adună peste o situație economică gravă, iar tensiunile dintre populație și autorități se adâncesc rapid.