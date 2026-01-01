Criza economică din Iran provoacă victime. Mai multe persoane au fost ucise în timpul protestelor din ultimele ore

Mai multe persoane au fost ucise în noaptea de miercuri spre joi, în timpul celor mai ample proteste din ultimii trei ani din Iran, declanșate de inflația galopantă și soldate cu violențe în mai multe regiuni, transmite Reuters. Agenția semi-oficială Fars și grupul pentru drepturile omului Hengaw au raportat decese în orașul Lordegan, situat în vestul țării.

Autoritățile au confirmat un alt deces în Kuhdasht, tot în vestul Iranului, iar Hengaw a semnalat un caz în provincia centrală Isfahan. Ciocnirile dintre protestatari și forțele de securitate marchează o escaladare a tensiunilor, care au început duminică, când comercianții au ieșit în stradă pentru a protesta față de deprecierea monedei și creșterea rapidă a prețurilor.

Două persoane și-au pierdut viața în Lordegan, în timpul ciocnirilor dintre forțele de securitate și protestatari. Potrivit agenției Fars, aceștia ar fi fost „înarmați”. Inițial, Fars anunțase că mai multe persoane ar fi fost ucise. Grupul pentru drepturile omului Hengaw susține, însă, că numărul victimelor și al răniților din oraș este mai mare.

Gărzile Revoluționare au anunțat că un membru al unității paramilitare voluntare Basij a fost ucis în Kuhdasht, iar alți 13 au fost răniți, acuzând demonstranții că au profitat de proteste. Hengaw susține însă că bărbatul, identificat de autorități ca Amirhossam Khodayari Fard, participa la proteste și a fost împușcat de forțele de securitate.

🚨 Across Iran: Crowds have poured into the streets in major cities, channeling fury over economic collapse into bold calls against the Islamic Republic's rule—an unyielding push for change. #IranProtests pic.twitter.com/XdxHeGR9Kx — Am Yisrael Chai 🇮🇱🎗 (@kyg_best) December 31, 2025

De asemenea, un protestatar a fost ucis miercuri în provincia centrală Isfahan, conform raportului Hengaw.

Proteste au avut loc și joi în Marvdasht, în provincia Fars, potrivit site-ului HRANA, iar în provinciile vestice Kermanshah, Khuzestan și Hamedan au fost efectuate rețineri, conform Hengaw.

Tulburările au loc într-un moment dificil pentru conducerea Iranului, pe fondul sancțiunilor occidentale care au afectat grav economia și au dus la o inflație de 40%. Presiunea asupra regimului s-a intensificat și după atacurile aeriene lansate în iunie de Israel și SUA asupra infrastructurii nucleare și a conducerii militare iraniene.

Teheranul a reacționat printr-o ofertă de dialog, pe lângă măsurile de securitate. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Fatemeh Mohajerani, a declarat că autoritățile vor purta discuții directe cu sindicatele și comercianții, fără a oferi detalii suplimentare.

Basij, forță paramilitară voluntară loială liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, este afiliată Gărzilor Revoluționare Islamice, care au acuzat participanții la tulburările din Kuhdasht că profită de atmosfera protestelor populare.

Patru zile de proteste

Comercianții, proprietarii de magazine și studenții din mai multe universități iraniene protestează de patru zile, închizând marile bazaruri. Guvernul a declarat miercuri zi liberă din cauza vremii reci, într-un context de restricții sporite.

În ultimii ani, autoritățile au reprimat protestele legate de prețuri, secetă, drepturile femeilor și libertăți politice, folosind adesea forța și efectuând arestări în masă. Economia Iranului se confruntă cu dificultăți severe din cauza sancțiunilor occidentale și a tensiunilor regionale. Rialul iranian a pierdut aproape jumătate din valoarea sa față de dolar în 2025, iar inflația a ajuns la 42,5% în decembrie.