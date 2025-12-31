Conflictul Israel-Iran ar putea ajunge la un nou nivel. Avertismentul lansat de Netanyahu

Dacă Iranul își reia producția de rachete balistice și programul nuclear, Israelul va interveni din nou împotriva țării din Golful Persic, așa cum s-a întâmplat în iunie, a avertizat prim-ministrul Benjamin Netanyahu, adăugând că, în acest caz, nu vor mai exista limite.

„Nu căutăm o escaladare, sper că nu, dar dacă o vor face, nu vor mai exista limite", a declarat liderul israelian.

Netanyahu susține că regimul iranian „a încercat să își refacă instalațiile de producție a rachetelor balistice” atacate de Israel în timpul războiului de 12 zile din iunie, la care au participat și Statele Unite, potrivit Agerpres.

„În ultimele două săptămâni, am aflat că Iranul a efectuat manevre şi a exersat lansarea de rachete balistice împotriva Israelului. Dacă îndrăznesc să facă acest lucru, consecinţele vor fi devastatoare", a afirmat el.

Netanyahu a subliniat că Iranul trebuie să renunțe la dezvoltarea unui program nuclear și a solicitat intensificarea inspecțiilor privind capacitățile țării de îmbogățire a uraniului.

„Cred că adevărata problemă cu Iranul este că ar trebui să accepte că nu ar trebui să aibă capacităţi de îmbogăţire nucleară; ar trebui să elimine toate materialele pe care le-au îmbogăţit deja, să le scoată din Iran şi să efectueze inspecţii", a spus premierul israelian.

„Preşedintele (american Donald) Trump i-a avertizat şi el să nu facă acest lucru şi nu cred că vor depăşi limita şi îşi vor reactiva programul nuclear, mai ales că au suferit consecinţele acestui lucru acum mai puţin de un an", a continuat Netanyahu.

În acest context, liderul israelian beneficiază de sprijinul lui Trump, care și-a declarat susținerea „absolută” pentru un posibil atac israelian asupra regimului iranian.

„Dacă Iranul nu ajunge la un acord, dacă Iranul continuă cu rachetele sale balistice şi, de asemenea, cu armele nucleare. Dacă continuă cu rachetele, da", a declarat Trump luni, într-o apariţie alături de Netanyahu la Mar-a-Lago, în Florida.

Miercuri, Iranul a făcut un apel la comunitatea internațională să condamne ferm amenințările cu războiul lansate de președintele american împotriva Republicii Islamice.

„Ameninţarea cu utilizarea forţei împotriva altor state este o încălcare flagrantă a Cartei ONU şi ar trebui condamnată", a declarat ministrul de externe iranian Abbas Araghchi.

Într-o scrisoare transmisă omologilor săi și publicată de agenția ISNA, Araghchi a calificat amenințările lui Trump drept „dovezi de rea-voință” și a subliniat că Washingtonul ar trebui tras la răspundere pentru consecințele acestor declarații.