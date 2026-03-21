Cel mai vârstnic om din lume, descoperit în Brazilia. La 118 ani bea cafea de trei ori pe zi

Un rezident al unui azil de bătrâni din Brazilia, care ar fi trecut neobservat până la vârsta de 118 ani, a ajuns în centrul atenției după ce o verificare a scos la iveală documente care îi confirmă data nașterii, potrivit bild.de. Luiz Carlos dos Santos duce o viață retrasă, simplă și solitară, însă vârsta sa l-ar plasa acum deasupra tuturor celor aflați oficial în viață.

Cazul a ieșit la lumină în urma unei inspecții la căminul de bătrâni, după ce mai multe postări apărute pe rețelele de socializare au atras atenția organizației RankBrasil, considerată un echivalent local al Cărții Recordurilor. Instituția a început verificările la azilul din micul municipiu Eloi Mendes, iar raportul a indicat că certificatul de naștere, permisul de muncă și mai multe acte medicale ale bărbatului sunt autentice.

Pe baza mai multor documente istorice, cartea recordurilor a confirmat că Luis Carlos dos Santos s-a născut la 15 februarie 1908. Dacă aceste date sunt luate în calcul, el îl depășește pe actualul deținător oficial al recordului, Ethel Catherham din Marea Britanie, care are 116 ani.

Pe lângă vârsta remarcabilă, bărbatul a depășit și un alt prag ieșit din comun. El locuiește în aceeași instituție de mai bine de 50 de ani, mai mult decât orice alt rezident de până acum. Potrivit datelor prezentate, Luiz a fost adus în cămin pe 10 septembrie 1971 de un preot.

Fostul fermier nu are soție și nici copii. Își petrece mare parte din timp singur, însă personalul medical arată că acest lucru nu pare să-l afecteze prea mult, pentru că preferă liniștea și nu caută companie în mod constant.

Deși în prezent nu mai poate vorbi, bărbatul continuă să fie surprinzător de activ pentru vârsta sa. Personalul din azil susține că se descurcă singur în activitățile de zi cu zi și că își păstrează o anumită independență.

„El mănâncă singur, nu ia medicamente și merge de unul singur. În plus, continuă să fumeze trabucuri. Le rulează manual”, spune cartea recordurilor.

Pe lângă acest obicei, el bea cafea de trei ori pe zi, iar ultima dată își ia cafeaua abia la ora 19:30. Îngrijitorii spun și că are o rutină aparte, inclusiv în ceea ce privește somnul.

Cei care îl îngrijesc spun că „micuțul Luiz”, așa cum este alintat în cămin, nu s-a îmbolnăvit niciodată nici măcar în perioada pandemiei de coronavirus. Unul dintre îngrijitori a povestit la televiziunea locală că îl vedea deseori afară, strângând pietre, și că noaptea dormea stând în șezut.