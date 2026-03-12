Nota de plată achitată de un muncitor pentru un loc de parcare a intrat în Cartea Recordurilor

Un caz neobișnuit de neplată a parcării a fost prezentat în cadrul unei ședințe a Consiliului Municipal din orașul francez La Rochelle, notează publicația sudouest.fr. Mediatorul orașului a relatat situația unui locuitor care a acumulat nu mai puțin de 566 de amenzi pentru parcare neplătită în zonele cu plată.

Valoarea totală a sancțiunilor a ajuns la aproximativ 39.000 de euro, o sumă care a atras atenția autorităților locale și a generat discuții despre modul în care astfel de situații ar trebui prevenite.

Cazul ridică însă și o întrebare relevantă pentru șoferii din România: cât ar costa o situație similară în sistemul românesc de sancționare a parcării neregulamentare?

Henri Lambert, mediatorul orașului La Rochelle și al aglomerării urbane din zonă, a vorbit despre acest caz în timpul ședinței Consiliului Municipal din 2 martie.

Potrivit acestuia, situația este una extremă, rar întâlnită chiar și în contextul unui oraș în care parcarea cu plată este strict monitorizată.

„Este demn de Cartea Recordurilor!”, a declarat Henri Lambert, referindu-se la numărul mare de sancțiuni primite de un locuitor al orașului.

Bărbatul în cauză este zidar și locuiește în centrul orașului La Rochelle. În ultimii cinci ani, el a acumulat 566 de sancțiuni pentru parcare neplătită în zonele cu parcometre.

Potrivit explicațiilor oferite de mediatorul orașului, sancțiunile au fost aplicate pentru trei vehicule personale.

Unul dintre autoturisme fusese vândut unei persoane apropiate, însă cartea de înmatriculare ar fi rămas pe numele proprietarului inițial.

Această situație a făcut ca amenzile să continue să fie emise pe numele său, chiar dacă vehiculul nu mai era folosit direct de el.

În Franța, sancțiunile pentru parcare neplătită sunt aplicate sub forma „forfait post-stationnement” (FPS), sistem introdus pentru a înlocui amenda clasică și pentru a gestiona parcarea cu plată în orașe.

În cazul bărbatului din La Rochelle, acumularea a sute de sancțiuni a dus la o datorie totală estimată la aproximativ 39.000 de euro.

Henri Lambert a precizat că persoana implicată nu contestă sancțiunile aplicate.

Mediatorul a fost sesizat pentru a-l ajuta pe bărbat să întocmească un dosar de supraîndatorare care urmează să fie analizat de Banca Franței.

Potrivit informațiilor prezentate în Consiliul Municipal, din veniturile bărbatului este deja reținută automat suma de aproximativ 480 de euro în fiecare lună pentru plata datoriilor.

Acest caz a devenit un exemplu extrem al consecințelor pe care le poate avea acumularea repetată de sancțiuni pentru parcare neplătită.

Henri Lambert a ridicat și o problemă legată de modul în care autoritățile monitorizează astfel de cazuri.

El consideră că sistemele informatice ar trebui să permită identificarea rapidă a situațiilor în care un șofer acumulează un număr foarte mare de sancțiuni.

„Nu înțeleg cum, cu instrumentele informatice existente, nu sunt detectate astfel de cazuri pentru a se da un semnal de alarmă și pentru a evita agravarea situației”, a declarat mediatorul orașului La Rochelle.

În opinia sa, intervenția timpurie ar putea preveni acumularea unor datorii atât de mari.

Situația din România este diferită față de sistemul aplicat în Franța.

În multe orașe românești, parcarea cu plată este gestionată de administrațiile locale sau de companii municipale. Neplata parcării nu este întotdeauna sancționată prin amenzi de aceeași valoare ca în sistemul francez.

În București, de exemplu, parcarea în zonele administrate de Compania Municipală Parking București presupune plata unei taxe orare.

Dacă șoferul nu plătește parcarea, poate primi o sancțiune contravențională aplicată de poliția locală.

Conform Codului Rutier din România, parcarea neregulamentară se sancționează cu amendă din clasa I sau clasa a II-a de sancțiuni.

Valoarea unei astfel de amenzi poate varia între aproximativ 330 de lei și 660 de lei, în funcție de gravitatea faptei.

La aceste sancțiuni se pot adăuga puncte de penalizare.

În unele situații, dacă mașina este parcată neregulamentar în zone interzise sau blochează circulația, autoritățile pot dispune și ridicarea vehiculului.

Costul ridicării mașinii și al depozitării poate depăși câteva sute de lei.

Dacă am face o comparație directă și am aplica nivelul mediu al unei amenzi din România, situația ar arăta diferit.

Presupunând o amendă de aproximativ 400 de lei pentru fiecare sancțiune, 566 de amenzi ar genera o datorie de aproximativ 226.000 de lei.

La cursul actual al monedei europene, această sumă ar însemna aproximativ 45.000 de euro.

Prin urmare, în anumite scenarii, o situație similară ar putea produce în România o datorie chiar mai mare decât cea acumulată în Franța.

Totuși, în practică, este puțin probabil ca un șofer să acumuleze un număr atât de mare de sancțiuni fără intervenția autorităților.

În ultimii ani, administrațiile locale din Europa au introdus reguli tot mai stricte pentru gestionarea parcării.

Scopul acestor măsuri este reducerea traficului în centrele orașelor și încurajarea utilizării transportului public.

În multe orașe, parcarea în zonele centrale este limitată la perioade scurte și monitorizată prin sisteme electronice.

Aceste sisteme permit identificarea rapidă a vehiculelor care nu plătesc parcarea.