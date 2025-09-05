International Germania intră în era AI cu cel mai rapid supercomputer european







Cel mai rapid supercomputer din Europa a fost pus în funcțiune vineri, în vestul Germaniei, la un eveniment la care a participat și cancelarul german Friedrich Merz, potrivit agenției DPA. „Ne dorim ca Germania să devină o naţiune AI”, a spus Merz, în timpul evenimentului.

Situat în comuna Julich, la vest de Koln, Jupiter este primul supercomputer „exascale” construit în Europa, având capacitatea de a realiza cel puțin un cvintilion de calcule pe secundă, echivalentul unui miliard de miliarde.

Jupiter se întinde pe aproape 3.600 de metri pătrați, aproximativ jumătate dintr-un teren de fotbal, și este alcătuit din mai multe rânduri de procesoare și aproximativ 24.000 de cipuri produse de compania americană Nvidia, foarte apreciate în industria inteligenței artificiale.

Cancelarul Merz a afirmat că acest computer, al patrulea ca viteză la nivel mondial, oferă oportunități noi pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială și pentru simulări științifice.

„Ne dorim ca Germania să devină o naţiune AI. Este foarte posibil ca într-o zi, în retrospectivă, să considerăm anii 2020 drept decada AI a vremurilor noastre”, a mai spus Merz.

El a adăugat că, deși Statele Unite și China domină în prezent cursa pentru inteligența artificială, Europa și Germania vor avea șansa să le ajungă din urmă.

„Dispunem de institute de cercetare de nivel mondial. Avem universităţi de nivel mondial. Avem start-up-uri AI dinamice şi de succes, spre exemplu DeepL în domeniul traducerilor automate sau Black Forest Labs în domeniul generării imagistice sau Helsing în domeniul securităţii şi apărării”, a mai spus cancelarul.

Jupiter funcționează pe bază de energie verde și este considerat cel mai eficient supercomputer din lume din punct de vedere energetic.

Astrid Lambrecht, șefa centrului de cercetare, a explicat că acest aspect face supercomputerul unic. „Într-o perioadă în care digitalizarea şi tehnologia AI necesită din ce în ce mai multă energie, noi folosim Jupiter pentru a demonstra cum arată calea către tehnologia bazată pe resurse verzi”, a completat aceasta.