Social Cel mai neobișnuit obicei de Paște din România. Toaca furată din cimitir







Dacă s-ar acorda un premiu pentru cel mai neobișnuit obicei de Paște din România, acesta ar reveni, fără îndoială, Țării Moților. Descoperim tradiții mai puțin cunoscute, dar extrem de interesante, păstrate în satele din diferite regiuni ale țării.

Toaca „furată” din cimitir

După slujba de Înviere, tinerii din sat duc toaca din biserică până în cimitir, în timp ce se cântă de mai multe ori „Hristos a Înviat”. În paralel, un alt grup de tineri încearcă să fure toaca, chiar dacă aceasta ajunge lângă morminte.

Dacă „hoții” reușesc să pună mâna pe toacă, cei care trebuiau s-o păzească sunt obligați să organizeze o masă mare, cu mâncare din belșug. Tradiția este dusă mai departe an de an, fiind o combinație de competiție, simbolism și voie bună.

Ouă ciocnite pe ascuns și focuri purificatoare în noaptea sfântă

Obiceiurile pascale neobișnuite nu se opresc aici. În unele sate din Ardeal, există credința că fetele nemăritate se vor căsători curând dacă, în ziua de Paște, ciocnesc ouă roșii cu un băiat fără să fie văzute.

Tot în noaptea de Înviere, în zonele rurale din Bucovina și Maramureș, se aprind focuri pe dealuri sau în curți. Se spune că aceste flăcări alungă spiritele rele și toate necazurile din anul ce a trecut.

Cenușa rezultată din focuri este adunată și pusă la rădăcina pomilor fructiferi, ca simbol al belșugului și fertilității.

Ritualuri pentru noroc, sănătate și viață fără ghinion

În alte colțuri ale țării, Paștele este însoțit de ritualuri de purificare sau atragere a norocului. În Oltenia, gospodinele sparg oalele vechi sau ciobite în curte, imediat după sărbătoare, pentru a scăpa de ghinion și de energiile negative.

Gestul simbolic „rupe” legătura cu problemele din trecut. În Transilvania și Moldova, dimineața Învierii aduce un alt obicei: copiii se spală cu apă în care au fost puse un ou roșu și un bănuț de argint. Conform credinței populare, acest ritual aduce sănătate, frumusețe și prosperitate pentru tot anul, scrie fanatik.