Cel mai așteptat concert al finalul anului 2025. Un mare artist vine în România

Cel mai așteptat concert al anului 2025. Bucureștiul se pregătește să găzduiască unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale sfârșitului de an. Superstarul latino Ricky Martin revine în România și va susține un concert pe 16 decembrie 2025, la Romexpo, au anunțat organizatorii.

Evenimentul face parte din turneul internațional „Ricky Martin Live 2025”, o producție spectaculoasă care aduce pe scenă mixul de energie, dans și emoție cu care artistul a cucerit milioane de fani de-a lungul carierei. Bucureștiul este inclus pe lista marilor capitale europene în care starul portorican va concerta în ultimele luni ale anului. Biletele încă se pot cumpăra de pe iabilet.

Artistul și-a obișnuit publicul cu show-uri complexe, unde muzica se împletește cu coregrafii spectaculoase, lumini și efecte vizuale impresionante. La București, fanii vor putea asculta atât hiturile care l-au făcut celebru, precum Livin’ la Vida Loca, She Bangs sau Maria, cât și piese mai noi, parte din repertoriul actual al artistului.

De-a lungul timpului, concertele sale au fost descrise de presa internațională ca fiind adevărate „explozii de energie latină”, iar stilul său de a interacționa cu publicul este unul dintre elementele care transformă fiecare apariție într-o experiență memorabilă.

Nu este pentru prima dată când Ricky Martin urcă pe o scenă din România. Artistul a mai concertat la București în urmă cu câțiva ani, iar atunci evenimentul a adunat mii de spectatori. Reîntoarcerea lui, chiar în luna decembrie, adaugă un plus de spectaculozitate sfârșitului de an, transformând concertul într-un moment special pentru toți iubitorii de muzică pop și latino.

Ricky Martin, pe numele său complet Enrique Martín Morales, s-a născut la 24 decembrie 1971 în San Juan, Puerto Rico. A devenit cunoscut la nivel internațional în anii ’90, odată cu lansarea unor hituri care au urcat rapid în topurile muzicale din întreaga lume. De-a lungul carierei, a vândut peste 70 de milioane de albume și a câștigat numeroase premii, printre care și Grammy și Latin Grammy.

Pe lângă activitatea muzicală, Ricky Martin este și actor, filantrop și susținător al drepturilor omului, fiind implicat în proiecte sociale și campanii umanitare. Cu o carieră care se întinde pe mai bine de trei decenii, el rămâne una dintre cele mai iubite și influente voci ale muzicii latino.